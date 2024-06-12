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Смаилов: КТЖ находится в "красной" зоне кредитного риска

КТЖ, Казахстан, Мажилис , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 11:44 Фото: rail-news.kz
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов в Мажилисе 12 июня 2024 года рассказал о финансовом состоянии КТЖ, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов представил отчет об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в области транспорта.

"Аудит проведен на 23 объектах с охватом 3 трлн тенге. По результатам выявлены финансовые нарушения на 29 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств на 168 млрд тенге. Экономические потери и упущенная выгода составили 307 млрд тенге. 5 материалов переданы в правоохранительные органы. 117 материалов направлены для привлечения к административной ответственности", – сообщил глава Высшей аудиторской палаты.

На развитие железнодорожной отрасли, по его словам, за последние четыре года направлено около 2 трлн тенге, в том числе 332 млрд тенге бюджетных средств. Однако, заявил Смаилов, несмотря на значительные объемы выделенных средств, этого оказалось недостаточно для бесперебойного и качественного обеспечения потребности экономики в перевозках грузов и пассажиров.

"Имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в пять раз. Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге", – указал глава ВАП.

Алихан Смаилов сообщил, что все убытки перекрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ.

"В этом отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству. Сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства. Компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. 45%, или 1,3 трлн тенге, из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств", – резюмировал он.

еобходимо провести оптимизацию затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния.

По его словам,  Правительству, АО "Самрук-Қазына" необходимо решить вопрос долговой нагрузки КТЖ и  обеспечить направление доходов исключительно на восстановление производственных активов, в том числе на реновацию магистральной железнодорожной сети. 

11 июня 2024 года сообщалось, что в отношении КТЖ начато расследование.

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