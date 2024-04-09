Назначен новый начальник ДЧС Костанайской области

Начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Костанайской области назначен полковник гражданской защиты Дамир Ермагамбетов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации, сделанной 9 апреля 2024 года в Instagram ДЧС региона.

"Перед прибытием в Костанайскую область Дамир Максутович занимал должность заместителя начальника ДЧС Астаны. Его опыт и профессионализм, несомненно, будут востребованы на новом месте службы. Новый руководитель департамента уже заявил о своих планах и целях на будущее. Он намерен активно развивать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе, обеспечивая безопасность жителей области. Также важным направлением работы будет обучение населения основам безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях", – говорится в сообщении.

Дамир Максутович родился 26 июня 1978 года в пос. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области. В 1998 году окончил Алматинское высшее техническое училище МВД РК, в 2001 году – Кокшетауский технический институт АЧС РК. За отвагу и самоотверженность Дамир Максутович награжден орденами "Айбын" ІІ и І степени.

В правоохранительных органах работает с сентября 1995 года.

Должность начальника ДЧС Костанайской области с июля 2023 года занимал Кайрат Касым.