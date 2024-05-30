Почему Казахстан отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран

Антикоррупционной службой совместно с Министерством туризма и спорта проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, в результате которого установлены коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению государственных средств, сообщает Zakon.kz.

На центральном уровне внешний анализ проводился в деятельности Минтуризма и спорта РК, на региональном уровне – в областных управлениях спорта и физической культуры.

"С 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в два раза и составил 1,4 трлн тенге. На следующие три года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)". Пресс-служба Антикора

Как показал анализ, текущему положению способствует ряд факторов, приводящих к неэффективному расходованию госсредств:

явный дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений" и "массового" спорта (бюджет спорта высших достижений в 9 раз больше (340 млрд тенге), чем на массовый спорт (35 млрд тенге). В сфере профессионального спорта созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, тогда как в массовом спорте процедура выделения средств оцифрована, зависит от потребностей населения и носит адресный характер. В спорте высших достижений стали нормой процессы натурализации иностранных игроков. За годы независимости Казахстан приобрел 126 иностранцев на олимпийские виды спорта, из которых каждый второй (79) в дальнейшем вернулся на родину;

бесконтрольное и непрозрачное освоение финансовых средств спортивными организациями и уполномоченными органами (выводят средства на проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов и аренду спортивных помещений, осуществляют закуп спортивной экипировки и инвентаря из одного источника по завышенной стоимости, начисления "мертвым душам", завышенную оплату труда и двойное финансирование).

неэффективные расходы спортивных федераций и профессиональных клубов средств АО "Самрук-Қазына" (выявлены системные риски по выводу средств через выплаты непродуктивным игрокам профклубов, повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-ти звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения. За 6 лет (2018-2023 гг.) на финансирование 4 профклубов направлено 138 млрд тенге спонсорских средств АО "Самрук-Қазына" (ФК "Астана" - 50,1 млрд, ХК "Барыс" - 48,8 млрд, велокоманда "Astana Qazaqstan Team" - 31,5 млрд, БК "Астана" - 8 млрд).

неэффективное управление спортивными сооружениями (за последние 10 лет в частные руки передано 55 спортивных госорганизаций. В последующем доверительные управляющие и новые собственники получили 83,8 млрд тенге только из бюджета на подготовку спортсменов к соревнованиям и предоставление в аренду спортсооружений);

мнимая реализация государственно-частного партнерства (под предлогом реализации ГЧП и эксплуатации спортсооружений закупаются в бумажном формате спортивные услуги детям в обход процедур госзакупок и подушевого финансирования детского спорта. С 2016 года в сфере спорта реализовано 77 проектов ГЧП на 89,3 млрд тенге, из них выплачено 62 млрд тенге бюджетных инвестиций);

отсутствие цифровизации спортивных процессов (разработка запланированной еще в 2020 году к внедрению Национальной цифровой платформы Е-sport не велась. Так, профильное министерство не владеет полными данными о состоянии казахстанского спорта, не ведет единый учет спортсооружений, спортивных секций и тренеров).

"В результате, внушительные средства, выделяемые на развитие спорта, не доходят до целей и Казахстан значительно отстает по спортивной инфраструктуре от соседних стран (не соответствующие требованиям UEFA и FIFA стадионы, не отремонтированные залы ДЮСШ и так далее)". Пресс-служба Антикора

Как показал анализ, причинами сложившейся ситуации являются "размытые" ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте.

По итогам анализа Антикором Министерству туризма и спорта РК предложен комплекс правовых и организационных мер по совершенствованию сферы финансирования спорта, реализация которых требует консолидации уполномоченных государственных органов, а также предполагает внесение соответствующих поправок в законодательство.

В числе предлагаемых рекомендаций:

установление приоритетов развития спорта;

ограничение бюджета профклубов и федераций в зависимости от эффективности и конкретных результатов;

обеспечение общественного контроля всех выделяемых средств, в том числе UEFA и FIFA;

централизация финансирования спорта;

ратификация международных стандартов об ответственности за злоупотребления в спорте;

исключение оснований для закупа из одного источника (при закупе товаров, работ и услуг из одного источника под предлогом срочности соревнований);

ограничение передачи рентабельных объектов в доверительное управление и на приватизацию;

создание открытой единой цифровой платформы с обеспечением прозрачности расходования средств.

"Исполнение рекомендаций находится на контроле". Пресс-служба Антикора

Ранее в Антикоррупционной службе редакции подтвердили факт задержания ректора Западно-Казахстанского медуниверситета им. Марата Оспанова – Асета Калиева.