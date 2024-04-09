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Сотрудники ЦОНов с "помогайками" в Караганде продавали документы иностранцам

Сотрудники ЦОНов, больниц с &quot;помогайками&quot; в Караганде продавали документы иностранцам, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 15:04 Фото: pxhere
В Караганде установили преступную группу, которая занималась организацией незаконной миграции. В нее, по данным прокуратуры области, входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые помогайки, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства за 9 апреля 2024 года сказано, что за денежное вознаграждение незаконные разрешения на временное проживание получили более 700 иностранцев.

"Законодательством предусмотрено, что при подаче заявления на получения разрешения на временное проживание требуется личное присутствие и согласие владельца жилья, но фактически регистрация иностранцев производилась в обход всех требований закона". Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

Также незаконно выпущены две электронно-цифровые подписи, они использовались для подачи более 30 уведомлений о регистрации прибытия иностранных граждан в информационной системе eQonaq.

"Все это производилось без ведома владельцев электронно-цифровой подписи. Незаконные схемы по регистрации иностранцев создают риски и предпосылки для проникновения на территорию страны деструктивных лиц".Пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

Специалисты подчеркнули, что по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в аэропорту Алматы поймали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом. В настоящее время подозреваемые помещены под стражу, решается вопрос об их экстрадиции.

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