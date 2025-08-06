"Вход" в Казахстан за 700 тысяч: накрыт крупный канал нелегальной миграции, задержаны иностранцы

В Алматинской области задержана преступная группа, организовавшая канал незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 августа 2025 года заявили в Министерстве внутренних дел РК:

"В результате масштабной и скоординированной операции сотрудниками Департамента криминальной полиции МВД РК cовместно с ДП Алматинской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в нашу страну. Организаторами канала выступили иностранцы. Установлено, что злоумышленники занимались незаконной организацией въезда, транзита и легализации иностранных граждан на территории Республики Казахстан. За свои "услуги" участники группировки получали от 150 до 700 тыс. тенге с каждого мигранта".

В ходе спецмероприятий у задержанных изъяты десятки иностранных паспортов, медицинские страховки, фальшивые документы, а также наркотические вещества и религиозная литература.

Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. По данному факту возбуждено шесть уголовных дел за организацию незаконной миграции, мошенничество и незаконное хранение наркотических средств. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица и возможные эпизоды противоправной деятельности.

Также в МВД казахстанцев предупредили:

"Любые формы незаконной миграции и организованные схемы будут выявляться и жестко пресекаться. Все причастные понесут строгую ответственность в рамках закона".

3 июля 2025 года стало известно, что в Астане иностранку подозревают в организации канала по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения (ЦОН).