30 узбеков и 2,5 млн тенге нашла полиция дома у казахстанца
Об этом рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов:
"В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий полицейские установили местного жителя, который за вознаграждение предоставлял гражданам Узбекистана услуги для незаконного въезда и выезда через государственную границу".
В результате проведенной спецоперации оперативники задержали жителя Сарыагашского района при получении денежных средств в размере 130 тыс. тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы.
При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 млн тенге, два телефона и документы иностранных граждан.
Кроме того, при осмотре в принадлежащей мужчине времянке сотрудники полиции выявили 30 граждан Узбекистана с нарушением сроков пребывания в стране. Им задержанный мужчина гарантировал беспрепятственный выезд в Узбекистан.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 394 "Организация незаконной миграции" УК РК. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.
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