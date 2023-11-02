30 узбеков и 2,5 млн тенге нашла полиция дома у казахстанца

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Департамента полиции (ДП) Туркестанской области пресекли деятельность лиц, занимавшихся организацией незаконной миграции на территории Сарыагашского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал заместитель начальника ДП Туркестанской области Курманбек Сахов:

"В ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий полицейские установили местного жителя, который за вознаграждение предоставлял гражданам Узбекистана услуги для незаконного въезда и выезда через государственную границу".

В результате проведенной спецоперации оперативники задержали жителя Сарыагашского района при получении денежных средств в размере 130 тыс. тенге за оказание услуг по беспрепятственному пересечению границы.

При обыске у подозреваемого изъяли около 2,5 млн тенге, два телефона и документы иностранных граждан.

Кроме того, при осмотре в принадлежащей мужчине времянке сотрудники полиции выявили 30 граждан Узбекистана с нарушением сроков пребывания в стране. Им задержанный мужчина гарантировал беспрепятственный выезд в Узбекистан.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 394 "Организация незаконной миграции" УК РК. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства.

31 октября 2023 года сообщалось, что "кусочек Африки" обнаружила полиция в Алмалинском районе Алматы. Подробности здесь.