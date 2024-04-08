Прибыл и сразу выбыл: иностранца депортировали прямо из аэропорта Алматы
Фото: КНБ РК
В Алматы из аэропорта депортировали иностранца, предъявившего поддельный паспорт, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе КНБ РК, 4 апреля 2024 года в Международном аэропорту Алматы военнослужащие Пограничной службы при проведении паспортного контроля задержали иностранца, предъявившего поддельный паспорт гражданина Бразилии.
"При проведении личного обыска указанного лица обнаружен и изъят подлинный паспорт, спрятанный в подошве обуви", – сообщили в КНБ РК.
В результате иностранца депортировали.
2 апреля сообщалось о том, что из Шымкента выдворили сразу 815 иностранцев.
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