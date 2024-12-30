В аэропорту Алматы задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за крупное хищение
Фото: pexels
В Международном аэропорту Алматы 30 декабря сотрудники линейного отдела полиции по запросу НЦБ Интерпола задержали гражданина, находившегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, инициатором розыска выступили правоохранительные органы Узбекистана.
Задержанный подозревается в хищении средств путем присвоения и подделки документов. По данным следствия, в период с января 2022 года по апрель 2023 года мужчина изготовил поддельные документы, с помощью которых похитил 162 млн узбекских сумов.
Ранее сообщалось о другом задержании. В столице задержали двух граждан РФ, которые находились в международном розыске.
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