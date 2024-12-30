В аэропорту Алматы задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за крупное хищение

По данным полиции, инициатором розыска выступили правоохранительные органы Узбекистана.

Задержанный подозревается в хищении средств путем присвоения и подделки документов. По данным следствия, в период с января 2022 года по апрель 2023 года мужчина изготовил поддельные документы, с помощью которых похитил 162 млн узбекских сумов.