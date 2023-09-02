Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Атырау выявили контрабанду сигарет на 67 млн тенге

контрабанда Фото: скриншот видео
В городе Атырау выявлена нелегальная табачная продукция стоимостью 67 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram написала пресс-служба Комитета государственных доходов.

"В ходе рейдовых мероприятий Департамента государственных доходов по Атырауской области выявлено 96 069 пачек нелегальных табачных изделий на сумму 67 178 454 тенге".

По данным КГД, предприятие осуществляло деятельность без регистрации в качестве оптового реализатора табачных изделий в органах государственных доходов. В отношении сбытчиков составлен акт налоговой тематической проверки, которые передадут в суд.

18 августа в одном из супермаркетов Алматы мужчина схватил женщину за грудь. Стражи порядка задержали нарушителя в Атырау.

Читайте также

Асхат Оралов прокомментировал уход с поста министра

В трех областях Казахстана проходит учение "Шығыс-2023"

Токаев поздравил президента Вьетнама с Днем независимости

Мухит Турсынали
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Правила учета домашних животных
"Налог" на кошек и собак: с 1 сентября вступают в силу нормы учета домашних животных
Сулейменова: У казахстанцев было время подготовиться к чипированию животных
Сулейменова о чипировании домашних животных: Было достаточно времени до 1 сентября
Токаев поручил навести порядок в антимонопольной сфере
Покончить с "карманными" товарными биржами поручил Касым-Жомарт Токаев
Следующий матч Месси станет самым дорогим в истории футбола в США
Следующий матч Месси станет самым дорогим в истории футбола в США
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления