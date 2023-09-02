В Атырау выявили контрабанду сигарет на 67 млн тенге

В городе Атырау выявлена нелегальная табачная продукция стоимостью 67 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом в Instagram написала пресс-служба Комитета государственных доходов.

"В ходе рейдовых мероприятий Департамента государственных доходов по Атырауской области выявлено 96 069 пачек нелегальных табачных изделий на сумму 67 178 454 тенге".

По данным КГД, предприятие осуществляло деятельность без регистрации в качестве оптового реализатора табачных изделий в органах государственных доходов. В отношении сбытчиков составлен акт налоговой тематической проверки, которые передадут в суд.

18 августа в одном из супермаркетов Алматы мужчина схватил женщину за грудь. Стражи порядка задержали нарушителя в Атырау.

