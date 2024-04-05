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Штрафы на миллионы тенге заплатили водители "дымящих" машин в Алматы

Алматы, токсичные машины, штрафы, проверки, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:13 Фото: акимат Алматы
В Алматы проходят рейды по проверке токсичности и дымности выхлопных газов автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Рейды проводят Управление экологии и окружающей среды города Алматы, Департамент полиции и природоохранная прокуратура. Для проверок привлечены передвижная экологическая лаборатория и три передвижных экологических поста, сообщили в пресс-службе акимата города.

Проверка машин на токсичность, Алматы, штрафы, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:13

Фото: акимат Алматы

"Проверяются грузовые, легковые автомобили и автобусы... Замеры выхлопных газов автомобилей с бензиновыми двигателями проводятся сертифицированными многокомпонентными газоанализаторами "АВТОТЕСТ-02.03" на содержание углеводородов, оксида углерода, диоксида углерода, кислорода. Дизельные машины на дымность выхлопных газов проверяются при помощи измерителя дымности отработавших газов МЕТА-01 МП 0.1(ЛТК,К)", – сказано в распространенном сообщении.

За нарушение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах владельцев авто привлекают к административной ответственности по ст. 334 КоАП РК ("Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах"). В качестве наказания предусмотрены предупреждение или штраф: на физических лиц – в размере 10 МРП, на юридических лиц – в размере 100 МРП. В случае повторного нарушения в течение года владельцам автотранспорта грозит штраф на физических лиц – в размере 20 МРП, на юридических лиц – в размере 200 МРП.

"За 2023 год на 19 стационарных экопостах, расположенных по периметру города, провели порядка 213 011 замеров (с бензиновым двигателем – 206 492, с дизельным – 6519), среди которых превышение установленного уровня токсичности и дымности выявлено у 15,4% от всех проверенных автомашин", – сообщили в акимате.

Департаментом полиции Алматы в 2023 году составлено порядка 26 тыс. административных протоколов, из которых:

  • по ст. 334 ч.1 КоАП КР (предупреждение) – 20 382;
  • по ст. 334 ч.1 КоАП КР (штраф) – 4482;
  • по ст. 334 ч.2 КоАП КР (штраф) 864.

Начислено штрафов на общую сумму 207 414 000 тенге, из них взыскано 145 272 765 тенге (70%).

28 марта заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха рассказал, могут ли убрать экологические посты на въезде в Алматы. 

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