Казахстанские знаменитости призывают бороться с мусором в рамках кампании "Алматы – наш общий дом"

Казахстанские звезды, музыканты, артисты и другие медийные личности опубликовали на своих страницах в Instagram призывы участвовать в кампании "Алматы – наш общий дом", которая стартовала в мегаполисе 8 апреля.

Среди них певцы Алишер Каримов, Роза Рымбаева, Молдир Ауельбекова, Ерболат Кудайберген, Шокан Маратулы, Салтанат Кудайберген, музыкант Турар Ыдырыс, заслуженный артист РК Бахтияр Тайлакбаев, группа "Кешью", фокусник Мурат Мутурганов, участник группы "МузАрт" Кенжебек Турсынбайулы, композитор Октябрь Алтаев, телеведущая Айнұр Төлеу, писатель Канат Ескендир, поэт Алмас Ахметбекулы и многие другие.





Все они поддержали проведение субботников, которые проходят в рамках данной кампании в числе остальных мероприятий.





По мнению Алишера Каримова, кампания "Алматы – наш общий дом" – это очень добрая и хорошая инициатива от акимата города Алматы.

"С 8 апреля по 8 мая будут организованы общегородские субботники, посадки деревьев, неделя очистки набережных, водоемов, парков, скверов и предгорья. Жители города могут принять участие в очистке памятников и уборке территории и объектов культуры", – сказал исполнитель.

"Чистота начинается с порога" – говорят казахи. Держать двор в чистоте и порядке – это нет только санитарные требования, но и признак культуры и желания", – отметил певец Ерболат Кудайберген.

Турар Ыдырыс обратился к алматинцам с просьбой не бросать мусор и доносить его до урн.

"Сегодня я прогуливался по Арбату и заметил одну неприятную вещь – везде валяется мусор. Его убирают коммунальщики, которые старше нас. Нас много, а город у нас один. Призываю всех присоединиться к акции "Алматы – наш общий дом", которая будет длиться целый месяц. Я буду в ней участвовать, и вы присоединяйтесь!" – записал он видеообращение в сториз.

Кенжебек Турсынбайулы также призвал жителей мегаполиса не проходить мимо работников, убирающих общественные пространства, тротуары и остановки, и сказать им спасибо за их труд.

"Чистота и порядок окружающей среды зависят в первую очередь от общества, нашей культуры и только в последнюю очередь от них", – отметил он.

Айнұр Төлеу пригласила всех неравнодушных горожан проявить свою социальную ответственность.

"Желаем всем, кто связывает свою судьбу с Алматы, быть сострадательными к городу. Это наш город. Лето и зима, весна и осень здесь не похожи на времена года в других городах. От наших действий и культуры зависит, чтобы мы дышали свободно и вокруг было чисто", – написала Айнұр Төлеу на своей странице в соцсети.





Напомним, что в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.





Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.