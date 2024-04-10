Казахстанские спортсмены призвали поучаствовать в кампании "Алматы – наш общий дом"

Казахстанские спортсмены опубликовали на своих страницах в Instagram призывы участвовать в кампании "Алматы – наш общий дом", которая стартовала в мегаполисе 8 апреля.

Среди них боксерша, двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай, олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, чемпион мира по пауэрлифтингу Илья Маслов, призер Всемирной летней универсиады по ушу-саньда Бексултан Коскенов, чемпионка мира по тайскому боксу Милана Кольченко и многие другие.

Все они обратились к неравнодушным гражданам с просьбой присоединиться к весенней инициативе по уборке, благоустройству и облагораживанию территории любимого Алматы.

Ермахан Ибраимов призвал неравнодушных граждан не оставаться в стороне и тоже внести свой вклад в общее благое дело и совместными усилиями сделать город чище и краше.

"Прошу вас активно поддержать участие в кампании "Алматы – наш общий дом"! Если каждый алматинец будет озеленять и держать свой двор в чистоте, то город Алматы станет чистым. Пусть город Алматы процветает и цветет!" – сказал он.

Илья Маслов на своей странице в соцсети от лица спортсменов города также предложил горожанам поддержать этот проект, который поспособствует очищению мегаполиса от мусора.

"Я думаю, каждый из вас может выйти на улицу, убраться на придомовой территории, а также сделать небольшие вылазки в близлежащие горные районы. Давайте не будем ждать, пока это сделают дворники или какие-то еще заинтересованные лица! Чистый город начинается с каждого из нас!" – отметил он.

В своем видеообращении Назым Кызайбай подчеркнула, что чистота – залог здоровья. И соблюдение ее в городе – обязанность каждого горожанина.





Дмитрий Баландин напомнил о том, что в рамках кампании "Алматы – наш общий дом" будет посажено множество деревьев, устроены общегородские субботники, а также убраны и облагорожены общественные места.

"Вы также можете принять участие в этом проекте, начав со своего двора. Давайте вместе сделаем наш город еще прекраснее!" – призвал пловец.

Напомним, что в Алматы проходит кампания "Алматы – наш общий дом". Каждый житель может внести свой вклад в развитие и благоустройство города.

Вся информация размещена на сайте аlmaty.kz, в социальных сетях акимата Алматы. Перейти на веб-сайт также можно будет по специальному QR-коду на баннерах, постерах и афишах, размещенных по городу.

Хештеги для активных участников кампании в социальных сетях: #АлматыНашОбщийДом, #НасМногоГородОдин, #АлматыБіздіңОртақҮйіміз, #БізКөппізҚалажалғыз.