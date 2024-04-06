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Минобороны направит дополнительные силы для борьбы с наводнениями

военные, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 13:29 Фото: МО РК
По приказу президента Токаева Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства сообщил в своем обращении к народу Казахстана от 6 апреля в связи со сложной паводковой обстановкой в стране.

По его словам, на подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок.

"Правительству и местным органам власти следует продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками", – сказал президент.

Также в своем выступлении Токаев сообщил, что поручил правительству разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков. Полный текст обращения президента можно прочитать по ссылке.

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