Минобороны направит дополнительные силы для борьбы с наводнениями
Фото: МО РК
По приказу президента Токаева Министерство обороны направит дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией, сообщает Zakon.kz.
Об этом глава государства сообщил в своем обращении к народу Казахстана от 6 апреля в связи со сложной паводковой обстановкой в стране.
По его словам, на подтопленных территориях требуется обеспечить правопорядок.
"Правительству и местным органам власти следует продолжить эффективную координацию работы по борьбе с паводками", – сказал президент.
Также в своем выступлении Токаев сообщил, что поручил правительству разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков. Полный текст обращения президента можно прочитать по ссылке.
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