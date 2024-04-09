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Мужчина пробежал через всю Африку за 352 дня

Марафон, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 07:20 Фото: X/hardestgeezer
Британский ультрамарафонец Расс Кук пробежал через всю Африку за 352 дня. За это время он преодолел 16 тыс. км с юга на север, сообщает Zakon.kz.

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Этой новостью спортсмен поделился 7 апреля в соцсети Х.

Свое путешествие 27-летний Кук начал 22 апреля 2023 года с мыса Игольный в ЮАР. Пунктом назначения стал мыс Ангела в Тунисе. Ультрамарафонец достиг его 7 апреля. За 352 дня мужчина преодолел почти 16 тыс. км.

Марафон, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 07:20

Фото: X/hardestgeezer

Данный забег – это проект Кука и его команды, в рамках которого спортсмен собирал деньги на благотворительность. Благодаря активности в соцсетях ему удалось привлечь более 600 тыс. фунтов стерлингов. Это примерно 339 млн тенге. Помимо благотворительности он поставил перед собой и другую задачу – справиться с собственными психологическими проблемами, зависимостями от алкоголя и азартных игр.

Во время своего марафона Кук и его команда сталкивались с различными трудностями, включая встречи с преступниками. Так, в Анголе на них напали вооруженные грабители, укравшие видеокамеры, телефоны, паспорта и деньги. А в Республике Конго их удерживали местные жители, вооруженные мачете. В Нигерии марафонцу пришлось обратиться ко врачам из‑за плохих анализов и болей в спине. В итоге Расс снизил темп и сократил дистанцию, которую пробегал каждый день.

В конце марта его землячка – Жасмин Пэрис стала первой женщиной в мире, которой удалось преодолеть ультрамарафон Баркли длиной в 160 км.

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