Восьмилетний мальчик с помощью металлоискателя нашел таинственно пропавший затонувший корабль

Восьмилетний мальчик с новым металлоискателем привел волонтеров к останкам, предположительно, затонувшего корабля "Сент-Энтони" , погребенного в канадском парке, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, большинство детей, распаковывая металлоискатель, представляют себе, как натыкаются на сундук с сокровищами или на остов какого-нибудь древнего корабля.

В 2023 году Лукас Атчисон, которому тогда было 8 лет, взял свой подарок на день рождения с собой в семейную поездку в провинциальный парк Пойнт-Фармс, недалеко от Годерича, Онтарио.

Первый сигнал прибора помог ребенку найти стальной гвоздь. Его отец, Джейсон, предположил, что это тот самый, которым привязывают местные лодки, и был готов двигаться дальше. Лукас же был не готов.

Уже будучи 10-летним он продолжил настаивать на том, чтобы они продолжили копать там. Оказалось, что гвоздь был прикреплен к куску дерева, на котором лежало еще несколько гвоздей.

Тогда и появилась мысль о затонувшем корабле.

Джейсон сообщил о находке сотрудникам парка и связался с Комитетом морского наследия Онтарио (OMHC), некоммерческой волонтерской группой, чтобы провести расследование. Как и при любых раскопках, немало времени ушло на получение разрешений и подготовку, прежде чем начать копать.

В начале этого месяца волонтеры OMHC наконец-то взялись за дело и обнаружили остатки корабля. Морской археолог Скарлетт Янусас указала на двойные шпангоуты, которые указывают на прочную конструкцию судна, и сказала, что это шхуна – обычное деревянное двухмачтовое парусное судно.

Сейчас работа ведется по двум направлениям. На месте происшествия волонтеры будут делать масштабные чертежи затонувшего судна, включая вид сверху и боковой профиль. В другом месте эксперты изучат требования к страхованию судов в XIX веке.

Никто точно не подтвердил, какое именно судно обнаружил Лукас, но существует основная теория: это была шхуна "Сент-Энтони", построенная в Эри, штат Пенсильвания. Она перевозила пшеницу из Чикаго в Буффало, когда потерпела крушение на озере Гурон у берегов Годерича.

Согласно заметке в газете "Буффало Дейли Репаблик" от 30 октября 1856 года, шхуна из Эри, загруженная пшеницей, оказалась на берегу недалеко от Годерича.

В той же газете 26 ноября сообщалось, что буксир "Фэшн", направлявшийся на помощь кораблю "Сент-Энтони", из-за сильного шторма занесло в Бейфилд, и он наткнулся на песчаную отмель.

Тем временем шхуна все еще сидела на мели, ее зерновой груз пробил днище, хотя в газете писали, что, по их мнению, ее можно было бы снять с мели. Этого так и не произошло, и по крайней мере часть ее оставалась погребенной до тех пор, пока не появился Лукас со своим металлоискателем.

После внимательного исследования корабль планируется снова захоронить.

Ранее сообщалось о том, что археологи нашли под деревней 1800-летний сосуд, наполненный десятками тысяч драгоценностей.