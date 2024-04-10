Жители Атырау объединяются в борьбе со стихией

Секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев координирует работы по укреплению берега реки Жайык и защите города Атырау от паводковых вод.

По данным специалистов, 80% объема стока реки формируется из Ириклинского водохранилища. И сток увеличивается ежечасно. Эльдар Жумагазиев отметил, что сейчас вода угрожает непосредственно городу Атырау.

"На данный момент создан областной оперативный штаб. Определены 103 участка по берегу Жайыка, через которые может прорваться вода. Партия Amanat берет 7 участков под свою ответственность. Их общая протяженность составляет 21,2 км, все они находятся в разных местах. Наша главная цель – построить прочную дамбу. На этих участках сейчас работает 120 единиц техники и порядка 1100 человек. В большей степени это члены партии, но есть и жители города. Очень много людей вышли помогать по собственному желанию. Я думаю, что это демонстрирует единство граждан", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что поддержку партийной инициативе оказал благотворительный фонд "Halyk".

Фото: пресс-служба партии Amanat

Так, почти круглые сутки идут работы и в окрестностях города Атырау в селе Еркинкала.

"Здесь из 21,2 км возводятся плотины протяженностью 8,2 км. На этом участке задействовано более 20 единиц техники, около 500 волонтеров. Жители села также принимают активное участие. Мы объединили усилия вокруг общего дела", – сказал председатель Атырауского областного филиала партии Amanat Абдолла Идресов.

В настоящее время по всему городу активно идут берегоукрепительные работы, поскольку пик паводка ожидается в середине месяца.

Фото: пресс-служба партии Amanat

"Была катастрофическая нехватка мешков и прочей материальной базы. Ежедневно расходуется от 15 до 20 тысяч мешков. На данный момент мы доставили 50 тысяч мешков из Алматы. Еще 40 тысяч на подходе. Была также проблема с ГСМ, которую мы решили совместно с фондом "Halyk". Выделено 90 тонн топлива, и на данный момент мы совместно отрабатываем вопросы по всем участкам", – сказал Эльдар Жумагазиев.

Также секретарь партии отметил, что для людей, работающих непосредственно на местах, организовано горячее питание. Кроме того, дополнительно планируется нанять около 40 единиц техники, чтобы качественно завершить все укрепительные работы до середины месяца.

Фото: пресс-служба партии Amanat

"Партия Amanat рядом с атыраусцами. Та сплоченность, которая чувствуется среди местных жителей, – это ключевой фактор успеха, который поможет пережить разгул стихии", – подытожил Эльдар Жумагазиев.