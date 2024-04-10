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Паводки в Казахстане: Минэнерго подготовило запасы топлива

Паводки в Казахстане: Минэнерго подготовило запасы топлива, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 14:45 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Министерстве энергетики Казахстана 10 апреля 2024 года озвучили объемы запасов топлива, которые подготовлены для доставки в регионы, пострадавшие от паводков, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что подразделения Минобороны, Нацгвардии, МЧС, акиматы, задействованные для ликвидации ЧС, обеспечиваются ГСМ в приоритетном порядке.

Также подготовлены запасы топлива в регионах:

  • автобензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 – 3,4 тыс. тонн;
  • дизтопливо летнее и зимнее – 7,3 тыс. тонн;
  • авиатопливо РТ и ТС-1 – 44,8 тыс. тонн;
  • мазут топочный – 2,3 тыс. тонн.
"111 бензовозов в 20 регионах страны задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ в течение 1-18 часов в зависимости от региона. При необходимости количество бензовозов будет увеличено".Пресс-служба Министерства энергетики РК

Дополнительно выделены объемы ГСМ для:

  • Минобороны (Актобе и Кокшетау) – 97 тыс. л авиатоплива;
  • акимата Атырауской области (Атырау и Кульсары) – 171 тыс. л дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92.
"Запасы ГСМ по стране соответствуют 1-1,5-месячной потребности и восполняются Атырауским и Павлодарским НПЗ бесперебойно, Шымкентский НПЗ – на плановом ремонте".Пресс-служба Министерства энергетики РК

С территорий НПЗ своевременно вывезен снег, очищена сеть производственной канализации, восстановлены противопаводковые валы.

Также в Минэнерго рассказали, что:

  • Атырауским НПЗ и его подрядными организациями в пригородах Атырау, на реке Урал и вокруг НПЗ проводятся круглосуточно берегоукрепительные работы, усиление металлоконструкций, возведение дамб и валов общей протяженностью 3 км и высотой 2,5-3 м.
  • Крупные добывающие компании-недропользователи принимают участие в противопаводковых мероприятиях и оказывают помощь в ликвидации последствий. В частности, компаниями выделено 544 единицы спецтехники, задействовано в противопаводковых мероприятиях свыше 2000 работников компаний, приняты решения о выделении 12,5 млрд тенге в виде финансовой помощи.
  • Казахстанский филиал Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В выразил инициативу о строительстве за собственные средства 100 новых домов для жителей Бурлинского района.
"Компании также оказывают помощь в эвакуации и размещении эвакуированного населения в вахтовых поселках и общежитиях. Семь недропользователей рассматривают вопрос выделения финансовой помощи".Пресс-служба Министерства энергетики РК

Со всеми новостями о паводковой ситуации в Казахстане можете ознакомиться здесь.

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