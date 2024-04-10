Паводки в Казахстане: Минэнерго подготовило запасы топлива

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Министерстве энергетики Казахстана 10 апреля 2024 года озвучили объемы запасов топлива, которые подготовлены для доставки в регионы, пострадавшие от паводков, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что подразделения Минобороны, Нацгвардии, МЧС, акиматы, задействованные для ликвидации ЧС, обеспечиваются ГСМ в приоритетном порядке. Также подготовлены запасы топлива в регионах: автобензины Аи-80, АИ-92, АИ-95 – 3,4 тыс. тонн;

дизтопливо летнее и зимнее – 7,3 тыс. тонн;

авиатопливо РТ и ТС-1 – 44,8 тыс. тонн;

мазут топочный – 2,3 тыс. тонн. "111 бензовозов в 20 регионах страны задействованы или находятся наготове для доставки ГСМ в течение 1-18 часов в зависимости от региона. При необходимости количество бензовозов будет увеличено". Пресс-служба Министерства энергетики РК Дополнительно выделены объемы ГСМ для: Минобороны (Актобе и Кокшетау) – 97 тыс. л авиатоплива;

акимата Атырауской области (Атырау и Кульсары) – 171 тыс. л дизтоплива и 24 тыс. литров АИ-92. "Запасы ГСМ по стране соответствуют 1-1,5-месячной потребности и восполняются Атырауским и Павлодарским НПЗ бесперебойно, Шымкентский НПЗ – на плановом ремонте". Пресс-служба Министерства энергетики РК С территорий НПЗ своевременно вывезен снег, очищена сеть производственной канализации, восстановлены противопаводковые валы. Также в Минэнерго рассказали, что: Атырауским НПЗ и его подрядными организациями в пригородах Атырау, на реке Урал и вокруг НПЗ проводятся круглосуточно берегоукрепительные работы, усиление металлоконструкций, возведение дамб и валов общей протяженностью 3 км и высотой 2,5-3 м.

Крупные добывающие компании-недропользователи принимают участие в противопаводковых мероприятиях и оказывают помощь в ликвидации последствий. В частности, компаниями выделено 544 единицы спецтехники, задействовано в противопаводковых мероприятиях свыше 2000 работников компаний, приняты решения о выделении 12,5 млрд тенге в виде финансовой помощи.

Казахстанский филиал Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В выразил инициативу о строительстве за собственные средства 100 новых домов для жителей Бурлинского района. "Компании также оказывают помощь в эвакуации и размещении эвакуированного населения в вахтовых поселках и общежитиях. Семь недропользователей рассматривают вопрос выделения финансовой помощи". Пресс-служба Министерства энергетики РК Со всеми новостями о паводковой ситуации в Казахстане можете ознакомиться здесь. Читайте также Энергетики помогают в борьбе с паводками в Казахстане Сотрудники Halyk Bank и фонда "Халык" перечислят однодневный заработок пострадавшим от паводков Аким Павлодарской области встретился с владельцами пострадавших домов села Жалаулы Актогайского района

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