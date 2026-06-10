В Минэнерго озвучили запасы бензина и дизельного топлива

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 10 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможное влияние дефицита бензина в России на Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ситуация в соседней стране не должна повлиять, поскольку в Казахстане сформирован существенный запас топлива.

"Наши запасы по бензину и дизельному топливу составляют 36 дней. Это дает нам возможность уверенно говорить о том, что на сегодня никаких вопросов по дефициту не возникает. Мы к этому подготовились, мы уже три года готовимся, понимая, что сезонный всплеск потребления топлива в Казахстане имеет рост. Мы всегда готовимся к летнему сезону и к сезону отпусков. Что касается россиян, я знаю, что они предпринимают усилия по восстановлению, усиливают и противовоздушную оборону. Мы с российскими коллегами на постоянной связи, вопрос у них под контролем. Не исключаются моменты, что у них будут перебои, мы будем эти вопросы совместно решать", – сказал Аккенженов.

У министра уточнили, будут ли в Казахстане ужесточать меры по вывозу топлива.

"Они у нас и так сегодня не либерализованы. Мы принимаем все меры по контролю за внешними границами РК. Топливо у нас будет", – заверил Аккенженов.

Ранее мы писали, что добыча казахстанской нефти упадет в ближайшие 10 лет.