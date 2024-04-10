Энергетики помогают в борьбе с паводками в Казахстане

Работники энергетических компаний ряда регионов задействованы в противопаводковых мероприятиях.

По информации Казахстанской электроэнергетической ассоциации, отраслевые специалисты участвуют в укреплении дамбы в Петропавловске, берегоукрепительных работах в Атырау, сборе и доставке гуманитарной помощи в пункты эвакуации пострадавших от стихии районов.





Проводятся аварийно-восстановительные работы поврежденных опор, линий электропередач в затопленных районах, а также усилены меры по защите энергообъектов от паводков.





Атырауский энергокомплекс направил своих работников и личную технику для проведения берегоукрепительных работ в районе села Алмалы. Энергетики и спецтехника были задействованы на участке 22 протяженностью один километр. В круглосуточном режиме ведется работа по предотвращению последствий паводка на всех предприятиях энергетического объекта. Дополнительные силы также брошены для сохранения энергоинфраструктуры и оборудования станций.

"Проводятся берегоукрепительные работы в районе обводного канала "Кушкенбай", а также канала "Перетаска", протяженность которого составляет 700 метров. Для выполнения этих работ выделены четыре самосвала КАМАЗ, два погрузчика, экскаватор и автовакуум. В шести районных электрических сетях АО "Атырау Жарык", входящих в зону подтопления, принимаются все меры по предотвращению последствий паводка", – отмечается в сообщении КЭА.

На севере страны работники энергетических объектов АО "ЦАЭК" также активно помогают в борьбе с паводками. Энергетики "Севказэнерго" направлены на укрепление дамбы в Петропавловске, сотрудники энергетических предприятий задействованы в укреплении плотины в поселке Заречный.

Фото: Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация

Энергокомпаниями региона сформировано свыше 70 аварийно-технических бригад, которые оперативно отрабатывают выезды и пытаются восстановить подачу электричества. В затопленных районах, где повреждены опоры, электричество подается за счет дизельных генераторов.





8 апреля проведены работы по восстановлению линии 10кВ в Есильском районе, в селах района Шал акына произведено переключение на дизельные генераторы;

в селе Жанажол 120 физических лиц и 8 юридических лиц обеспечены электрической энергией за счет трех дизельных генераторов;

для 69 жителей и 6 юридических лиц села Кенес установлен дизельный генератор;

32 физических лица и 4 юридических лица села Жанаталап обеспечены электрической энергией, там установлен дизельный генератор;

в селе Орнек Есильского района установлено два дизельных генератора в здании школы, куда эвакуируют население", – сообщают в АО "ЦАЭК".

В затопленные районы также направлена имеющаяся спецтехника группы энергокомпаний. В Павлодарской области работники энергопредприятий помогают с откачкой воды и отводом талых вод в населенных пунктах. В Казахстанской электроэнергетической ассоциации отметили, что всеми энергокомпаниями усилены меры по защите и сохранности энергетической инфраструктуры.





В зонах подтопления ведется контроль уровня воды и работы по частичному подключению электроэнергии высвобожденным от воды участкам. Также группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" выделила 300 миллионов тенге в качестве благотворительной помощи пострадавшим от паводков казахстанцам. Выделенные средства пойдут на восстановление имущества людей.