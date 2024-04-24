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300 военнослужащих, которые помогали в борьбе с паводками в СКО, проводили домой

В СКО провожали 300 спартанцев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:47 Фото: пресс-служба акимата СКО
Сегодня на центральной площади села Бескөл Кызылжарского района состоялась церемония убытия военнослужащих войсковой части 68 665, которые прибыли из других регионов и были задействованы в противопаводковых мерах.
Выразить благодарность военнослужащим приехал аким СКО Гауез Нурмухамбетов.
В СКО провожали 300 спартанцев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:47

Фото: пресс-служба акимата СКО

В своем выступлении он отметил, что с первых дней чрезвычайной ситуации вместе с народом военнослужащие приложили все силы в борьбе с водной стихией, своими руками откачивали талую воду, прокладывали траншеи, заготавливали мешки с инертным материалом и укрепляли дамбы.
"Благодаря общим усилиям нам удалось сохранить жизни и снизить ущерб от стихийного бедствия. Не зря народ вас прозвал "300 спартанцев", как символ патриотизма, мужества, дисциплины и преданности своей родине. Хотел бы отметить, что среди трехсот военнослужащих есть 51 солдат, у которых срок службы завершился еще неделю назад. Но они остались, чтобы помочь нам справиться со стихией. Низкий поклон вашим родителям, что сумели воспитать настоящих мужчин, граждан нашей страны", – отметил глава региона Гауез Нурмухамбетов.
Аким СКО вручил солдатам благодарственные письма. Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что в дальнейшем предстоит большой объем работы. Это восстановление инфраструктуры, дамб, мостов, дорог, очистка территорий. Сегодня на замену прибывают военнослужащие из города Үшарал. Алматинской области.
В СКО провожали 300 спартанцев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:47

Фото: пресс-служба акимата СКО

От имени военнослужащих выступил солдат воинской части 68665 Нурдаулет Абдирахымбай и поблагодарил всех североказахстанцев за радушный прием, заботу и поддержку.
"Когда мы едины, нет никаких преград, которые бы мы не преодолели", – сказал Нурдаулет Абдирахымбай.
Председатель Совета ветеранов СКО Е. Елеусизов и руководитель филиала Комитета солдатских матерей Фарида Баубекова выразили огромную благодарность за самоотверженный труд и верность присяге молодым солдатам.

В конце церемонии солдаты прошли торжественным маршем, жители устроили живой коридор и благодарили молодых бойцов за помощь и поддержку в трудный период.
В СКО провожали 300 спартанцев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:47

Фото: пресс-служба акимата СКО

Отметим, что в СКО на борьбу с паводком было вовлечено более 600 военнослужащих из сводных отрядов воинских частей Астаны и Караганды. Военные были обеспечены всем необходимым, включая предметы быта и гигиены.

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