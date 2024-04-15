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Более двух тысяч саженцев бесплатно получили алматинцы в рамках кампании "Алматы – наш общий дом"

Более двух тысяч саженцев бесплатно получили алматинцы в рамках кампании &quot;Алматы – наш общий дом&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:18 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Первая неделя кампании "Алматы – наш общий дом", стартовавшая 8 апреля, прошла под слоганом "Мой город – мои улицы". Коммунальные службы и городские предприятия наводили порядок на улицах и проспектах мегаполиса.

Вторая неделя кампании под слоганом "Наш город – наш двор, наш дом" посвящена посадке саженцев, приведению в порядок дворов и детских площадок. Желающим озеленить дворы и палисадники будет выдан посадочный материал, желающим покрасить заборы частных домов – предоставят лакокрасочный материал.

Алматы – наш общий дом, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Горожане активно участвуют в кампании и с удовольствием озеленяют территории. Так, в рамках акции "Зеленый двор" саженцы выдавались для посадки на участках общего пользования и внутридомовых территорий. По итогам первого этапа поступило порядка 500 заявок. Всего было выдано более 2 тыс. саженцев ясеня, ивы, катальпы, гибискуса, яблони и вяза.

Алматы – наш общий дом, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С каждым годом количество желающих озеленить дворы многоквартирных домов и мест общего пользования растет. Есть жители, которые участвуют в акции "Зеленый двор" ежегодно.

"Я живу в Турксибском районе, микрорайоне Жулдыз. Получила 15 саженцев различных пород для озеленения двора, в котором проживаю. Участие в данной акции – это большая ответственность, так как необходимо обеспечить уход и вырастить дерево. Нам необходимо развивать зеленый фонд города, хотелось бы побольше подобных мероприятий", – сказала жительница Турксибского района Алена Баркалова.

В течение второй недели кампании также запланированы мероприятия по оказанию помощи горожанам с ограниченными возможностями и одиноко проживающим пенсионерам в проведении уборки сада и дворовой территории, в покраске заборов, скамеек и лестниц, обрезке деревьев, выносе мусора.

Алматы – наш общий дом, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, представители МСБ проведут саночистку и благоустройство прилегающей территории своих объектов, включая ремонт и покраску фасадов, посадку саженцев.

Алматы – наш общий дом, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 15:18

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Всю информацию о местах проведения и условиях участия в кампании "Алматы – наш общий дом" можно узнать на сайте www.almaty.kz. Просим не оставаться в стороне и принять активное участие в кампании, главной целью которой является привитие внутренней культуры поведения, основанной на уважении и бережном отношении к окружающим и общегородским объектам. Нас много – город один!", – подчеркнули в акимате Алматы.

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