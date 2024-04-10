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Жители Тараза останутся ночью без воды

Жители Тараза останутся ночью без воды, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 18:36 Фото: Zakon.kz
В Таразе в ночное время отключат потребителей от холодной воды в связи с ремонтными работами, сообщает Zakon.kz.

"11-го апреля с 23:00 до 06:00 12-го  апреля будет произведено временное отключение холодной воды в связи с плановыми работами по  замене задвижки Д-300мм, Д-150мм, Д-100мм на пересечении улиц Улбике акына и Рахимова", – сообщили в ГКП "Жамбыл су".

Временно останутся без питьевой воды дома по улице Рахимова, от улицы Улбике акына, до улицы Достоевского, по улице Улбике акына, от улицы Рахимова, до улицы Ниеткалиева.

Также будет ощущаться снижение давления питьевой воды в домах, находящихся в зоне влияния.

Жителей города просят запастись необходимым количеством воды.

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