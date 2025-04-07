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События

Некоторые районы Алматы останутся без холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 16:18 Фото: pexels
В Алматы 9 апреля в связи с плановыми работами на сетях водопровода отключат холодную воду в некоторых жилых массивах, сообщает Zakon.kz.

С 9:00 часов до 20:00 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные на территории:

  • Ауэзовского района: в контуре пр. Райымбека – р. Үлкен Алматы – ул. Толе би – ул. Саина, мкр. Тастак-1, индивидуальные жилые дома по ул. Утеген батыра, жилые и административные здания вдоль пр. Райымбека между ул. Утеген батыра и Саина;
  • Алатауский район: индивидуальные жилые дома в контуре – пр. Райымбек – Саина – пр. Рыскулова – Курчатова.

Как пояснили 7 апреля в "Алматы су", кратковременное отключение воды связано с заменой оборудования (запорной арматуры) на сетях водоснабжения. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Телефон для справок 274-66-66.

4 апреля стало известно, что в Алматы стартуют работы по улучшению водоснабжения в южной части Бостандыкского района.  

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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