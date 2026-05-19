Общество

ДУМК определило время праздничного намаза на Курбан айт

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) разместило расписание айт-намаза на Курбан айт, который в 2026 году выпадает на 27 мая, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно расписанию в Астане, Алматы и Шымкенте молитва произойдет в 6:00. В это же время айт-намаз также пройдет в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях и в областях Абай, Жетысу и Улытау.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Мангистауской областях айт-намаз начнется уже в 6:30.

18 мая по хиджре начался месяц зуль-хиджа. Это означает, что день Арафа в 2026 году выпадает на 26 мая. А 27 мая – первый день праздника Курбан айт.

На сайте ДУМК также сказано:

"Для мусульман, имеющих достаток, в течение трех дней после праздничного Курбан айт намаза является обязательным (ваджиб) совершение жертвоприношения".

Отпраздновать Курбан айт и Ораза айт в национальном стиле попросили казахстанцев

Согласно Трудовому кодексу, первый день Курбан айта является выходным днем. Поэтому дополнительный выходной у казахстанцев приходится на среду, 27 мая.

