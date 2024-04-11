Антикор и КНБ задержали высокопоставленного военного чиновника

Антикоррупционной службой совместно с Комитетом национальной безопасности задержан начальник управления капитального строительства Главного управления воинской инфраструктуры Вооруженных сил по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров.

"Он подозревается в вымогательстве взятки у представителя субподрядной организации в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при подписании актов приема-передач модульных зданий для нужд Вооруженных сил", – уточнил он на брифинге 10 апреля 2024 года.

По его словам, с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, следствие продолжается.

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