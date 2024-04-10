Хищения на 14 млрд тенге в сфере образования выявил Антикор

Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге рассказал о систематических коррупционных нарушениях в сфере образования, в результате которых ущерб составил более 14 млрд тенге за 15 месяцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в сфере образования вскрыты устойчивые преступные схемы с 2023 года по первый квартал текущего года, связанные с хищением средств из фонда оплаты труда.

"Бухгалтеры пользовались отсутствием интеграции между школьными системами бухучета, национальной образовательной базой данных и системой казначейства клиентов. Они вручную вносили корректировки в платежные документы и расхищали бюджетные деньги. Средства для хищения закладывались еще при формировании ежегодных бюджетных заявок" , – рассказал спикер.

Данияр Бигайдаров сообщил, что при такой схеме хищения они перечисляли зарплаты сверх установленной нормы, начисляли посторонним аффилированным лицам на свои карт-счета по реквизитам посторонних лиц, дублировали переводы денежных средств, начисляли зарплаты "мертвым душам".

"Агентством зарегистрировано 206 таких уголовных дел в сфере образования. Ущерб по ним составил свыше 14 млрд тенге. В целом, наиболее крупные суммы хищения выявлены в Туркестанской, Жетысуской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской областях и городе Алматы. Факты хищения продолжают выявляться. К примеру, буквально недавно антикоррупционной службе в Жетысуской области пресечена незаконная деятельность главы бюджетного отдела образования Сарканского района. Она подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 1 млрд тенге путем незаконного перечисления сверхустановленных зарплат на счета бухгалтеров этого отдела", – продолжил он.

По данным Антикора, во время следственных действий обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 156 млн тенге. Санкцией суда подозреваемая заключена по стражу. Следствие по данному делу продолжается.

"4 апреля вступил в силу приговор Жанакорганского районного суда в отношении руководителя отдела образования района Ибрагимова, главного бухгалтера ГУ Аязбаевой и 24 бухгалтеров школ. Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в общей сумме свыше 1 млрд тенге. Приговором суда руководителю, бухгалтерам учреждения назначены наказания в виде 8 лет лишения свободы, одному из бухгалтеров – 7 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на 5 лет в связи с нахождением на иждивении малолетнего ребенка. Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должность на государственной службе и иных организациях", – резюмировал Данияр Бигайдаров.

15 марта 2024 года в Антикоррупционной службе рассказали о запуске пилотных проектов "окрашивания денег" в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге.