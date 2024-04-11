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Сотрудников миграционной службы задержали в Таразе

Сотрудников миграционной службы задержали в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:11 Фото: freepik
В Казнете появилась информация о задержании руководителей миграционной службы Тараза. В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали Zakon.kz эти заявления.

Сообщения о задержании были опубликованы в Telegram-канале egov.press.

"Некоторые источники сообщают, что руководителей миграционной службы Тараза задержали со взяткой", – сказано в публикации.

В ответ на запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ДП области подтвердили задержание и уточнили, что это произошло 10 апреля 2024 года.

"Департаментом Комитета национальной безопасности совместно с УСБ ДП Жамбылской области задержаны двое сотрудников миграционной службы УП Тараза по подозрению в получении незаконного вознаграждения".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также говорится, что возбуждено уголовное дело.

В дополнении отмечено, что проводится служебная проверка.

Ранее Zakon.kz сообщал о задержании высокопоставленного военного чиновника. Его подозревают в вымогательстве взятки у представителя субподрядной организации в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при подписании актов приема-передач модульных зданий для нужд Вооруженных сил.

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Анастасия Московчук
Жамбылская область Тараз
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