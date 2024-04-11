Сотрудников миграционной службы задержали в Таразе

В Казнете появилась информация о задержании руководителей миграционной службы Тараза. В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области прокомментировали Zakon.kz эти заявления.

Сообщения о задержании были опубликованы в Telegram-канале egov.press.

"Некоторые источники сообщают, что руководителей миграционной службы Тараза задержали со взяткой", – сказано в публикации.

В ответ на запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе ДП области подтвердили задержание и уточнили, что это произошло 10 апреля 2024 года.

"Департаментом Комитета национальной безопасности совместно с УСБ ДП Жамбылской области задержаны двое сотрудников миграционной службы УП Тараза по подозрению в получении незаконного вознаграждения". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Также говорится, что возбуждено уголовное дело.

В дополнении отмечено, что проводится служебная проверка.

Ранее Zakon.kz сообщал о задержании высокопоставленного военного чиновника. Его подозревают в вымогательстве взятки у представителя субподрядной организации в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов взяткодателя при подписании актов приема-передач модульных зданий для нужд Вооруженных сил.