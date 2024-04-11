КНБ раскрыл детали задержания сотрудников миграционной службы в Таразе

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 11 апреля 2024 года, раскрыл детали задержания двух сотрудников миграционной службы Управления полиции Тараза, сообщает Zakon.kz.

Ранее появилась информация, что "руководителей миграционной службы Тараза задержали со взяткой". Позднее в ДП Жамбылской области нам подтвердили задержание и уточнили, что 10 апреля двое сотрудников миграционной службы УП Тараза задержаны по подозрению в получении незаконного вознаграждения.

"10 апреля текущего года Департаментом КНБ по Жамбылской области совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции задержаны два сотрудника миграционной службы Управления полиции Тараза. Они подозреваются в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге за общее покровительство нелегально пребывающим иностранным гражданам. Задержанные лица водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 366 ("Получение взятки". – Прим. ред.) Уголовного кодекса РК", – раскрыл КНБ РК детали задержания.

Иная информация, как отметили в ведомстве, в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.