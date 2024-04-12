Козье молоко и шерстяные носки: как в Семее собирают гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

В Семее работает 3 крупных пункта сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков. Сюда приносят вещи первой необходимости и продукты питания. Среди тонн груза встречаются милые сердцу письма поддержки, вязаные изделия и игрушки для пострадавших от паводка детей, сообщает Zakon.kz.

Прошлым летом в дни сильнейшего лесного пожара Семей принимал помощь со всей страны. А сейчас жители региона сами откликнулись на беду, в которой оказалось почти полстраны. Один из первых пунктов сбора гуманитарной помощи для пострадавших от весеннего разлива открылся при мечети Абая.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Сначала семейское сообщество "Газель клуб Семей 18" организовало сбор помощи прямо на парковке, открыв борты своих авто для посылок. Позже прихожане и волонтеры установили рядом с мечетью юрту, куда люди приносили одежду, продукты, бытовую химию. Дети и взрослые передавали пакеты и коробки, предприниматели – большие партии товаров первой необходимости. Весь собранный за 9 дней груз распределили в 10 бортовых автомобилей.

"Сегодня мы отправляемся в Костанай. Водители 10-ти "Газелей" повезут товар в пострадавшие районы. Наши ребята на время отложили работу, чтобы собирать груз. Там есть все, что нужно пострадавшим на первое время. Спасибо всем, кто помог, кто поделился частичкой своего добра. Все доставим, все раздадим", – сказал участник клуба "Газель клуб Семей 18" Азамат.

Многие пострадавшие от паводков казахстанцы потеряли не только дома, но и домашний скот. Волонтеры рассказали, что один из жителей пригорода Семея подготовил необычный груз. Он решил передать 33 козы, которые могли бы обеспечить людей без крова в этот непростой период полезным молоком. Но везти эту посылку за более чем 2000 км было очень опасно. Поэтому благотворитель заменил живую посылку – купил для адресатов высокие сапоги для работы в воде.

Водители попутно захватили с собой и гуманитарный груз, собранный в Доме дружбы Семея. В первый день праздника Ораза айт здесь дали старт благотворительной акции. За полтора дня, начиная с 10 апреля, успели собрать вещи на сумму более 500 тыс. тенге.

С конца марта в этом штабе шел активный сбор средств и вещей для пострадавших от паводков жителей Абайской области. Удалось сформировать помощь на сумму 34,5 млн тенге.

"Что мы видим? Что люди у нас неравнодушны. Вот приходит бабушка, несет пачку соли и шерстяные носки. Там, в затопленных районах, еще холодно. Молодежь несет бытовую химию, люди среднего возраста – продукты питания. Вот недавно женщина принесла одеяло на гусином пуху. То есть каждый, исходя из жизненного опыта, собирает посылку", – рассказала директор семейского Дома дружбы Надежда Шарова.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Семейчане не оставляют свои фамилии и номера телефонов местным волонтерам. Лишь изредка пишут записки. В то самое одеяло было вложено короткое письмо от семейчанки, которая вместо благодарности просит помолиться за своего правнука. Так, на расстоянии, казахстанцы проявляют заботу друг о друге.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

По словам Надежды Шаровой, в ближайшие дни в пункт приема начнут привозить гуманитарную помощь из районов области. По линии Ассамблеи народа Казахстана соберутся для помощи около 600 волонтеров.

"Собранные за первый день вещи на сумму более 500 тысяч тенге переданы в общий караван, который стартовал от мечети. Кроме того, одно из предприятий Семея перечислило 1 млн тенге. Активисты татарских центров перечислили 250 тыс. тенге в республиканский штаб АНК", – заключила Надежда Шарова.

Географию помощи расширила и партия Amanat. После того, как ситуация с паводками в Абайской области стабилизировалась, здесь начали активный сбор гуманитарного груза для тех регионов Казахстана, которые до сих пор находятся в сложной ситуации.

Волонтер от молодежного крыла партии Amanat "Жастар рухы" Темирлан Бахтияров объездил несколько районов, где помогал спасателям и жителям отводить талую воду от населенных пунктов. А с 9 апреля дежурит в пункте приема. Темирлан и его команда фасуют вещи и продукты по коробкам, а затем складирует их в вагоны.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Весь груз нужно довезти в целости и сохранности, поэтому укладка вещей – дело ответственное", – отметил Темирлан.

Ассортимент посылок, которые Семей готовит для пострадавших казахстанцев, велик: от продуктов питания и средств гигиены до лодок, лопат и стройматериалов. Так, в офисе партии уже укомплектовали партию груза из 50-ти спальных мешков, одеял и постельных принадлежностей. За три дня собралось 1000 литров ароматного подсолнечного масла из житницы области – Бородулихинского района, две тонны макарон и гречневой крупы, две тонны картофеля, 2,5 тонны муки.

"13 апреля мы планируем отправить два вагона гуманитарного груза в город Аркалык Костанайской области. Первый вагон – это 65 тонн вещей и продуктов, второй – 67 тонн цемента. Центральный аппарат прислал нам список, по которому мы стараемся следовать. Цемзавод предоставил 1000 тонн цемента – это 15 вагонов. Сейчас, когда в стране такое тяжелое положение, все должны сплотиться и помогать друг другу", – рассказал руководитель Семейского филиала партии Amanat Нуржан Абдыкаримов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Вода отступила от населенных пунктов Абайской области в начале апреля, оставив после себя разрушенные мосты и дороги. В регионе работает комиссия по учету причиненного паводками ущерба. Как рассказали в областном акимате, результаты мониторинга будут предоставлены после 15 апреля.