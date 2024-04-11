Частной компании грозит ответственность за прорыв плотины

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) ведет расследование в отношении руководителя ТОО, которое получило в доверительное управление Магаджанскую плотину в Хромтауском районе Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование начато по факту недобросовестного отношения к обязанностям, повлекшего тяжкие последствия.

"Как установлено, в 2014 году данная плотина передана в доверительное управление в частную компанию, с целью ведения рыбного хозяйства. Однако данное ТОО ненадлежаще выполнило свои обязанности по содержанию и обслуживанию плотины", – сообщили в АФМ.

5 апреля 2024 года произошел прорыв Магаджанской плотины (водохранилища).

"В результате паводков эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей, из села Бескоспа, Кызылту и Табантал Алгинского района, а также жители садоводческих коллективов, расположенных вблизи реки Илек и Каргалы города Актобе", – напомнили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.

4 апреля сообщалось о том, что прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва другой дамбы – в Айтекебийском районе. И еще одно уголовное дело по факту прорыва плотины расследуют в Алматинской области.