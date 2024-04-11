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Борцы с терроризмом обратились к жителям Экибастуза

Борцы с терроризмом обратились к жителям Экибастуза, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 17:30 Фото: akorda.kz
Павлодарский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к жителям Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что 12 апреля 2024 года в городе с 09:15 до 11:00 в ТРЦ Maxi Mall (ул. Ауэзова, 47б) планируется проведение учебных мероприятий. 


"Будут отработаны действия сил и средств оперативного штаба по борьбе с терроризмом по экстренному реагированию на террористические проявления. Предусмотрены меры ограничения в окружении торгового центра. Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных сотрудников государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространение ложной информации среди населения", – обратились в штабе.

6 апреля аналогичные учения проходили в Астане в ТРЦ Mega Silk Way.  

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Ирина Капитанова
Экибастуз
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