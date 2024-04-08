Оперштаб Акмолинской области обратился к жителям региона
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В ночь на 9 апреля оперативный штаб по ликвидации последствий паводков Акмолинской области обратился к жителям региона, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, областной оперативный штаб по ликвидации последствий паводков несет службу в круглосуточном режиме.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В случае прихода талых вод, жителей региона убедительно просят звонить по телефону: 8 (7162) 55-14-84.
Накануне президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской и других областей.
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