Оперштаб Акмолинской области обратился к жителям региона

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ночь на 9 апреля оперативный штаб по ликвидации последствий паводков Акмолинской области обратился к жителям региона, сообщает Zakon.kz.

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