Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На запад Казахстана направлены 10 тысяч военнослужащих

мобилизация паводки запад Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 17:42 Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК
Премьер-министр Олжас Бектенов 11 апреля 2024 года провел рабочее совещание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков. Главный вопрос – ситуация в западных регионах, где ожидается вторая волна паводков, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации пресс-службы главы правительства, вице-премьер, заместитель руководителя Штаба Канат Бозумбаев также доложил об ожидаемом поступлении больших объемов воды по реке Жайык из России.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди. Началось половодье на реке Сакмара. По прогнозам, вода с верховьев рек Жайык и Сакмара поступит на территорию Западно-Казахстанской области во второй декаде апреля. В настоящее время уровень воды в реке Жайык в городе Уральске составляет 728 см, при этом, согласно ожиданиям, он приблизится к критической отметке 850 см.

Кроме того, по Атырауской области за счет поступления воды со стороны Западно-Казахстанской области за прошедшие сутки на гидропостах по реке Жайык также наблюдается незначительный подъем уровня воды. Приход большой воды ожидается в начале третьей декады апреля.

По поручению Олжаса Бектенова по итогам его рабочих поездок в Западно-Казахстанскую и Атыраускую области мобилизованы силы и средства акиматов, МЧС, МВД и Нацгвардии, Минобороны.

В Западно-Казахстанской области группировка сил для проведения аварийно-спасательных работ будет доведена до 6 тыс. человек, в Атырауской области – до 4 тыс. человек. Из разных регионов страны направляется порядка 4 тыс. единиц техники.

Премьер-министр поручил министрам обороны и внутренних дел в случае необходимости обеспечить дополнительную переброску личного состава и техники.

"Необходима максимальная мобилизация сил и средств по Уральску и Атырау. Сейчас важно отвести большую воду от населенных пунктов. Сегодня начинается дополнительная переброска военнослужащих и техники. С учетом скорости поступления воды, в первую очередь, усиляем Уральск, далее – Атырау".Олжас Бектенов

В завершении глава правительства поручил акиматам двух областей обеспечить прибывающих военнослужащих всем необходимым, а также решить вопрос с заправкой техники.

На сегодня в восьми областях продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации местного масштаба. Всего из зон подтоплений эвакуировано 97 тыс. жителей. По состоянию на 11 апреля режимы ЧС сняты в Павлодарской и Абайской областях в связи со стабилизацией паводковой обстановки.

Все новости по ситуации с паводками в Казахстане читайте по этой ссылке.

Читайте также

Требование адвоката Бишимбаева, закон о семейно-бытовом насилии, перенос выходных дней – итоги дня
Требование адвоката Бишимбаева, закон о семейно-бытовом насилии, перенос выходных дней – итоги дня
20 водохранилищ построят в Казахстане после масштабных паводков
20 водохранилищ построят в Казахстане после масштабных паводков
КНБ раскрыл детали задержания сотрудников миграционной службы в Таразе
КНБ раскрыл детали задержания сотрудников миграционной службы в Таразе
Анастасия Московчук
Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: