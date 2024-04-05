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Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана

Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:00 Фото: primeminister.kz
В Актюбинской области 5 апреля 2024 года под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в нем в режиме селектора приняли участие руководители региональных штабов.

"На сегодня в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. В девяти областях объявлен режим ЧС местного масштаба (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Улытауской). Всего с начала паводка из зон подтопления эвакуировано свыше 19 тыс. человек", – говорится в сообщении.

Заслушан отчет заместителя руководителя штаба Каната Бозумбаева. Согласно прогнозу, в ближайшее время в целом по стране ожидаются осадки и резкое повышение температурного фона. Продолжается интенсивное снеготаяние и наполнение водоемов. На сегодняшний день площадь снегопокрытия в северных, восточных и центральных регионах все еще составляет более 65%. С учетом прогнозируемого снеготаяния в паводкоопасных регионах усилены принимаемые меры, подготовлены необходимые силы и средства МЧС.

Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:00

Фото: primeminister.kz

Министр финансов Мади Такиев доложил, что в рамках реализации поручений главы государства всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлекли нарушение хозяйственной деятельности, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления. Дополнительно Министерством финансов будет предоставлена отсрочка по сдаче налоговой отчетности и уплате налогов для субъектов бизнеса, пострадавших от паводков.

Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:00

Фото: primeminister.kz

В заседании также приняли участие представители бизнес-сообщества, которые заявили о готовности содействовать государству в восстановлении пострадавшей от паводков инфраструктуры.

В свою очередь премьер-министр от лица правительства выразил благодарность строительным и дорожным компаниям, которые во всех регионах по просьбам акиматов в срочном порядке безвозмездно выделили для борьбы с паводком необходимую технику и материалы.

По итогам заседания премьер-министр отметил, что особое внимание необходимо уделить качеству подлежащего восстановлению жилья и инфраструктуры.

"По поручению главы государства все подтопленные дома будут восстановлены вне зависимости от того, есть на них документы или нет. На юридические формальности внимание обращать не будем. Государство никого не оставит без крыши над головой. Крупный, средний бизнес, а также мелкие компании и просто неравнодушные граждане не остались в стороне. Собраны внушительные суммы, которые в дополнение к средствам из бюджета будут направлены на восстановление жилищ, выплату компенсаций за утраченное имущество и скот. Уверен, что никто из подрядчиков не планирует делать на этом бизнес, и все средства будут расходованы строго целевым способом", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Отдельное внимание было уделено вопросу фермеров и владельцев сельскохозяйственных животных. Свыше 33 тыс. голов удалось отогнать на безопасное расстояние. Вместе с тем имеются падежи. Министерством сельского хозяйства решается вопрос возмещения ущерба.

"Правительством дополнительно будет оказано содействие фермерам и владельцам скота в виде отсрочки по выплатам кредитов и лизинговых обязательств. В случае задержки выплат штрафы им начисляться не будут", – подчеркнул премьер-министр.

На заседании штаба также было отмечено, что имеются регионы, где ранее были приняты необходимые меры, и поэтому последствия паводка оказались не столь разрушительными.

Так, к примеру, в Карагандинской области, несмотря на значительный объем прибывшей воды, подтопления населенных пунктов минимальны. Причина в том, что 6-7 лет назад вокруг поселков были сооружены дамбы и вырыты отводные каналы. Эти простые и доступные решения на деле доказали свою эффективность.

Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:00

Фото: primeminister.kz

В этой связи по каждому населенному пункту поручено до осени текущего года принять необходимые меры для недопущения разрушительных паводков. Отчеты акимов будут регулярно публично заслушивать на заседаниях правительства.

В акимате области Олжас Бектенов также посетил ситуационный центр. Операторы находятся на связи с населением посредством круглосуточного Call-центра с коротким номером "109".

Режим ЧС из-за масштабных паводков объявили в девяти областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:00

Фото: primeminister.kz

В ситуационный центр "109" с начала противопаводковых действий поступило свыше 15 тыс. звонков. Зарегистрированы 12 293 заявки. Ситуационный центр работает в усиленном режиме, подключены службы ЧС и противопаводкового штаба.

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:00
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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 14:00

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствии паводков Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области. Глава правительства поручил ускорить эвакуацию жителей региона из зон риска.

Все новости о ситуации с паводками в Казахстане весной 2024 года можно прочитать по ссылке.

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