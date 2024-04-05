Паводки-2024: Бектенов поручил ускорить эвакуацию жителей Актюбинской области из зон риска

Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствии паводков Олжас Бектенов проверил паводковую ситуацию в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 5 апреля 2024 года в пресс-службе правительства, также премьер ознакомился с ходом исполнения на местах поручений главы государства.

В частности, совершил облет ряда водохранилищ, осмотрел пострадавшие от подтопления дома, ознакомился с работой ситуационного центра, а также провел заседание республиканского штаба.

Фото: primeminister.kz

На месте Олжас Бектенов осмотрел состояние домов, подвергшихся подтоплению, и ответил на вопросы жителей по вопросам восстановления жилых зданий и оказанию иных дополнительных мер поддержки.

Так, всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам акимата, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на три месяца. Дополнительно на период отсрочки не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей.

Фото: primeminister.kz

В целом, в области риски подтопления сохраняются. На большинстве рек сейчас проходят пики половодья.

В регионе подтопленными остаются 792 дома. В области чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в пяти районах (Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил) и Актобе. В противопаводковых мероприятиях задействовано 3140 человек личного состава, 664 единицы техники. Всего эвакуировано 8978 человек.

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов в ходе облета осмотрел Магаджанскую плотину с объемом 15,8 млн куб. м, где в связи с притоком талых вод произошел прорыв. Магаджанское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1985 году. Гидросооружение находится на балансе частной компании ТОО "Тұлпар". Из села Кызылту эвакуировали 25 человек, 11 человек – с зимовки Табантал.

Фото: primeminister.kz

Вместе с тем, согласно прогнозам, в период с 5 по 11 апреля на всей территории области ожидается значительное повышение температурного фона, обильных осадков не ожидается.

В этой связи в ходе рабочей поездки внимание было уделено восстановлению жизнеобеспечения региона, населенных пунктов, как пострадавших от паводков, так и не находящихся в зонах риска повторного перелития.

Фото: primeminister.kz

Так, уже восстановлено электроснабжение в 26 населенных пунктах. Все подразделения ТОО "Энергосистема" работают в усиленном режиме. Сняты ограничения движения в связи с прекращением переливов на девяти дорогах республиканского значения, трех – областного, девяти – районного. Работает комиссия по возмещению ущерба. За три дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь.

Согласно алгоритму, в течение 30 календарных дней со дня ЧС заявление о возмещении ущерба предоставляют в местные акиматы. Кроме того, в Актюбинской области жители, пострадавшие от паводка и попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить единоразовую выплату, обратившись с соответствующим заявлением в акимат.

По итогам глава правительства Олжас Бектенов поручил после ликвидации последствий паводков провести многофакторные обследования на гидротехнических сооружениях, которые находятся в коммунальной и частной собственности.

Всего в Актюбинской области 206 гидротехнических сооружений.

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5 апреля 2024 года в Актюбинской области из-за паводков прорвало еще одну дамбу. На этот раз речь шла о дамбе Магаджанской плотины. Чуть ранее, 30 марта, произошел прорыв дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе региона. 4 апреля по данному факту областной прокуратурой было зарегистрировано уголовное дело.

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