Рекордное количество школ строят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строительстве рекордного числа школ в городе, сообщает Zakon.kz.

Он написал об этом на своей странице в Instagram, передает официальный сайт столичного акимата.

"В Астане строится рекордное количество школ. На данный момент ведется строительство более 30 школ почти на 100 тыс. ученических мест (в две смены).

Фото: акимат города Астаны

Среди них в рамках нацпроекта "Комфортная школа" Samruk-Kazyna Construction построит 24 комфортные школы на 90 тыс. ученических мест в две смены (в 2024-2025 годы).

Во время объезда с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром посетили комфортные школы, которые откроются в начале нового учебного года. Это восемь школ по адресам: в районе Сарыарка на пересечении ул. Улытау и ул. Наурыз, по ул. Бейбарыс Султан, в районе Нура на пересечении ул. Толе би и ул. 24, в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак, в районе Нура по ул. Толе би, 31, на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Е-497, пересечении ул. Орынбор и ул. №37, в районе Алматы по ул. Байтурсынова.

Фото: акимат города Астаны

Также в начале учебного года помимо вышеописанных учебных заведений планируется открыть еще три государственные и одну частную школу.

Фото: акимат города Астаны

Кроме того, до конца года планируется открыть еще семь комфортных школ, пять государственных и три частных.

Таким образом, в течение нового учебного года будет построено 23 школы", – написал аким столицы.