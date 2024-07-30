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Рекордное количество школ строят в Астане

Рекордное количество школ строят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:03 Фото: акимат города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о строительстве рекордного числа школ в городе, сообщает Zakon.kz.

Он написал об этом на своей странице в Instagram, передает официальный сайт столичного акимата.

"В Астане строится рекордное количество школ. На данный момент ведется строительство более 30 школ почти на 100 тыс. ученических мест (в две смены).

Рекордное количество школ строят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:03

Фото: акимат города Астаны

Среди них в рамках нацпроекта "Комфортная школа" Samruk-Kazyna Construction построит 24 комфортные школы на 90 тыс. ученических мест в две смены (в 2024-2025 годы).

Во время объезда с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром посетили комфортные школы, которые откроются в начале нового учебного года. Это восемь школ по адресам: в районе Сарыарка на пересечении ул. Улытау и ул. Наурыз, по ул. Бейбарыс Султан, в районе Нура на пересечении ул. Толе би и ул. 24, в районе Есиль на пересечении пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак, в районе Нура по ул. Толе би, 31, на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Е-497, пересечении ул. Орынбор и ул. №37, в районе Алматы по ул. Байтурсынова.

Рекордное количество школ строят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:03

Фото: акимат города Астаны

Также в начале учебного года помимо вышеописанных учебных заведений планируется открыть еще три государственные и одну частную школу.

Рекордное количество школ строят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:03

Фото: акимат города Астаны

Кроме того, до конца года планируется открыть еще семь комфортных школ, пять государственных и три частных.

Таким образом, в течение нового учебного года будет построено 23 школы", – написал аким столицы.

Рекордное количество школ строят в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 16:03

Фото: акимат города Астаны

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