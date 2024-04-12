Усть-Каменогорск присоединился к акции "Таза Қазақстан"

Аким города Жаксылык Омар записал видеообращение к горожанам, рассказав об инициативе президента и призвав земляков не оставаться равнодушными.

Коммунальные службы города уже две недели назад начали порайонную уборку центральных и второстепенных улиц после зимы. А с 13 апреля к ним присоединятся единомышленники из числа общественности. Свои экоакции уже планируют активисты из числа студенческой молодежи.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Аким анонсировал такие мероприятия, как приведение в порядок памятников и мемориалов, масштабная посадка саженцев, волонтерские уборки на участках ветеранов и одиноко проживающих пенсионеров и субботники вдоль городских рек – Иртыша и Ульбы.

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск