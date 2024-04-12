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Усть-Каменогорск присоединился к акции "Таза Қазақстан"

Усть-Каменогорск присоединяется к акции &quot;Таза Қазақстан&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:34 Фото: информационный центр города Усть-Каменогорска
Аким города Жаксылык Омар записал видеообращение к горожанам, рассказав об инициативе президента и призвав земляков не оставаться равнодушными.
Коммунальные службы города уже две недели назад начали порайонную уборку центральных и второстепенных улиц после зимы. А с 13 апреля к ним присоединятся единомышленники из числа общественности. Свои экоакции уже планируют активисты из числа студенческой молодежи.
Усть-Каменогорск присоединяется к акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:34

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Аким анонсировал такие мероприятия, как приведение в порядок памятников и мемориалов, масштабная посадка саженцев, волонтерские уборки на участках ветеранов и одиноко проживающих пенсионеров и субботники вдоль городских рек – Иртыша и Ульбы.
Усть-Каменогорск присоединяется к акции "Таза Қазақстан", фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 14:34

Фото: информационный центр города Усть-Каменогорск

Стоит отметить, что в Усть-Каменогорске довольно серьезно отнеслись к угрозе весенних паводков, что позволило заранее принять меры и не допустить неприятных последствий. И, соответственно, сберечь время и средства для полезной работы, к которой в городе активно приступают.

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