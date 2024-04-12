Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пенсионерка с 1985 года проживала в Казахстане с паспортом СССР

Пенсионерка с 1985 года проживала в Казахстане с паспортом СССР, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 16:48 Фото: gov4c.kz
Прокуратурой Карабалыкского района при проверке одной из семей установлена жительница пенсионного возраста, у которой отсутствовал документ, удостоверяющий личность. Об этом 12 апреля 2024 года рассказали в прокуратуре Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Проверка была проведена в рамках реализации проекта "Счастливое и безопасное детство".

"Согласно пояснениям женщины, с 1985 года она проживала на территории Республики Казахстан с паспортом СССР, из-за чего не могла оформить документы для получения пенсии", – говорится в сообщении.

Сотрудники миграционной службы помогли женщине получить новое удостоверение личности гражданина РК.

"В настоящее время оказывается помощь в оформлении пенсионных выплат".Прокуратура Карабалыкского района

28 февраля 2024 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи документов. Подробности по ссылке.

Читайте также

Спасатель встретил из роддома дочь и супругу на лодке в Актюбинской области
Спасатель встретил из роддома дочь и супругу на лодке в Актюбинской области
Масштабы наводнения в Кульсары МЧС показало с дрона
Масштабы наводнения в Кульсары МЧС показало с дрона
Диктор
Легендарному диктору Светлане Татенко исполнилось 85 лет
Динара Халдарова
Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Пособие по многодетности: в Минтруда назвали размеры соцвыплат
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: