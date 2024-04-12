Пенсионерка с 1985 года проживала в Казахстане с паспортом СССР
Фото: gov4c.kz
Прокуратурой Карабалыкского района при проверке одной из семей установлена жительница пенсионного возраста, у которой отсутствовал документ, удостоверяющий личность. Об этом 12 апреля 2024 года рассказали в прокуратуре Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
Проверка была проведена в рамках реализации проекта "Счастливое и безопасное детство".
"Согласно пояснениям женщины, с 1985 года она проживала на территории Республики Казахстан с паспортом СССР, из-за чего не могла оформить документы для получения пенсии", – говорится в сообщении.
Сотрудники миграционной службы помогли женщине получить новое удостоверение личности гражданина РК.
"В настоящее время оказывается помощь в оформлении пенсионных выплат".Прокуратура Карабалыкского района
28 февраля 2024 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила выдачи документов. Подробности по ссылке.
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