Пенсионерка с 1985 года проживала в Казахстане с паспортом СССР

Фото: gov4c.kz

Прокуратурой Карабалыкского района при проверке одной из семей установлена жительница пенсионного возраста, у которой отсутствовал документ, удостоверяющий личность. Об этом 12 апреля 2024 года рассказали в прокуратуре Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: