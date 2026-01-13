#Казахстан в сравнении
Общество

Паспорт и удостоверение: что казахстанцам нужно знать о ценах и бесплатном получении в 2026 году

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:59 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай сегодня, 13 января 2026 года, рассказали о размерах государственной пошлины на документы, удостоверяющие личность, и случаи освобождения от уплаты, сообщает Zakon.kz.

В Управлении миграционной службы ДП области Абай напомнили, что с 1 января текущего года размер месячного расчетного показателя (МРП) составляет 4325 тенге.

Так, госпошлина за выдачу документов, удостоверяющих личность, составляет:

паспорт гражданина РК объемом:

  • 24 страницы – 17 тыс. 300 тенге (4 МРП) (для детей до 16 лет);
  • 36 страниц – 34 тыс. 600 тенге (8 МРП);
  • 48 страниц – 51 тыс. 900 тенге (12 МРП);

удостоверение личности:

  • удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан – 865 тенге (0,2 МРП).
  • удостоверение личности лица без гражданства (ЛБГ) – 34 600 тенге (8 МРП).

Кроме того, Налоговым кодексом РК от 18 июля 2025 года предусмотрены поправки в части объектов взимания и ставок государственной пошлины за выдачу документов, удостоверяющих личность.

В соответствии с п.п. 8 п. 1 ст. 664 кодекса государственная пошлина взимается за выдачу документов, удостоверяющих личность, за исключением удостоверения беженца, выдачи удостоверений личности гражданина Республики Казахстан впервые и по истечении срока действия.

Таким образом, освобождаются от уплаты государственной пошлины:

  • лица, ходатайствующие впервые на получение удостоверения личности гражданина РК (по достижении 16-летнего возраста, в том числе лица старше 18 лет);
  • на основании паспорта бывшего СССР образца 1974 года или его восстановления по утрате;
  • при принятии гражданства Республики Казахстан, а также замене в связи с истечением срока действия.

Кроме того, согласно п.п. 2 п. 3 ст. 667 кодекса, ставка государственной пошлины за выдачу удостоверения личности в связи с его утратой в течение 1 (одного) года более двух раз составит 1 МРП вместо 0,2 МРП, то есть 4325 тенге.

Принятые поправки направлены на упрощение процедур получения основных документов и снижения финансовой нагрузки на граждан, при этом сохраняя ответственность за аккуратное хранение документа и ответственность за его утерю.

Пенсии и пособия-2026: на сколько повысился размер выплат в Казахстане с 1 января

О том, сколько стоили в Казахстане документы в 2025 году, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
