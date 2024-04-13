Международная геологическая конференция в честь 125-летия Каныша Сатпаева прошла в Алматы

В Алматы состоялась научно-практическая конференция "Интеграция науки и технологий: путь к устойчивому развитию". Мероприятие, организованное Satbayev University, стало площадкой для диалога экспертов в геологии, а также ярким проявлением уважения к наследию Каныша Сатпаева.

Каныш Имантаевич Сатпаев – ученый с мировым именем, первый казахстанский геолог. Его вклад в развитие геологии как науки бесценен. Научный деятель участвовал в разработке и осуществлении грандиозных проектов в Казахстане, которые до сих пор влияют на экономическое благосостояние и развитие нашей страны, а также на признание отечественных инженерно-геологических изысканий во всем мире.

Международная конференция приурочена к 125-летию Каныша Сатпаева, который внес вклад в развитие геологической отрасли Казахстана. Вместе с тем в этом году КазНИТУ им. Сатпаева исполнилось 90 лет, и эта дата ознаменовала череду важных событий, которые отметили сегодня.

Фото: Kazakhmys

На конференции собрались ученые, научные сотрудники, ветераны геологической отрасли страны и множество их коллег из разных стран мира. Мероприятие открыл директор Института геологических наук имени К.И. Сатпаева Герой Жолтаев, а почетными гостями встречи стали председатель Комитета науки МНВО РК Галымжан Жанкуатов, председатель Комитета геологии Минэкологии Ерлан Акбаров, председатель правления – ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев, председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев, президент Национальной инженерной академии Бакытжан Жумагулов и другие.

Фото: Zakon.kz

В своем приветственным слове председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев отметил значимость сегодняшнего события как для всего Казахстана, так и для молодых ученых, которые могут вдохновиться примером знаменитого соотечественника.

"Искренне рад приветствовать вас на Международной научно-практической конференции Сатпаева 2024 "Интеграция науки и технологий: путь к устойчивому развитию". Отрадно, что сегодняшнее мероприятие проходит в день рождения выдающегося казахского ученого, первооткрывателя Каныша Имантаевича Сатпаева. Его вклад в развитие геологической отрасли неоценим. Именем Сатпаева, как мы все знаем, названы школы, университет, канал водоснабжения, город и институт, в стенах которого мы собрались. При поддержке Корпорации "Казахмыс" в городах Жезказган и Сатпаев будет реконструирован ряд объектов, которые олицетворяют светлую память о казахском сыне. Наука играет значительную роль в развитии передовых технологий. Наше тесное сотрудничество позволяет использовать новые наработки в практической плоскости. Мы смогли на практике показать на весь Казахстан: это первый проект – цех по производству рафинированного селена, опять-таки по технологии, которая была разработана отечественными учеными". Нурахмет Нуриев

Фото: Kazakhmys

Производство селена – уникальный, высокотехнологичный и экологически безопасный проект, аналогов которому нет во всем ближнем зарубежье. ТОО "Kazakhmys Progress" является первой ласточкой в череде инновационных проектов Группы "Казахмыс", и он полностью соответствует миссии компании в плане внедрения на производстве новых технологий.

"На этом мы не останавливаемся, и в поддержку создания площадок для творения "Казахмыс" также поддерживает новые инициативы – в текущем году планируем запустить уникальный объект – геологический кластер в городе Жезказган". Нурахмет Нуриев

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев на конференции объявил, что этот уникальный объект, аналогов которому нет в Центральной Азии, стартует при поддержке главы государства Касым-Жомарта Токаева, и в дату открытия геологическому кластеру будет присвоено имя Каныша Сатпаева.

Фото: Kazakhmys

Также участники мероприятия провели круглый стол, на котором удалось достичь определенных договоренностей по уже совместным проектам, как, например, по селену и научным школам.



"Сегодня мы еще раз показали наши возможности, когда начинаются фундаментальные науки, первые прикладные исследования и строительство мини-цехов и мини-заводов. Кроме того, в научной лаборатории во время нашего присутствия возник такой интересный факт, как научное открытие: сотрудник лаборатории физических методов анализа Болат Сукуров задокументировал редкое явление – миллионы лет назад микробы участвовали в создании окисла железа, причем стало видно, что минорный элемент – кобальт, который участвует в образовании шаровой структуры вместе с углеродом." Ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев

Фото: Zakon.kz

В 2024 году в Улытауской области заработает первый в Казахстане геологический кластер общей стоимостью около 7 млрд тенге. Строительство ведется на территории бывшей геологической экспедиции "Жезказгангеология".

Стоит отметить, что геологический комплекс будет полезен не только Улытауской области, но и всему Казахстану. Это первый крупный геологический кластер в стране, и в мире их существует не больше трех.

Планируется, что кластер создаст 150 рабочих мест. Этот центр будет способствовать дальнейшему совершенствованию и использованию новых научных методов непосредственно ученых Института геологических наук.

На территории геологического кластера возведут учебные корпуса, где будут обучаться новые специалисты индустрии и проводиться различные обучающие курсы, общежитие для сотрудников, геофизическая лаборатория, ремонтно-механический цех и склад для хранения образцов пород. Поэтому этот уникальный проект станет полезен не только для промышленной геологии, но и для обучения отечественных кадров в этой сфере экономики.