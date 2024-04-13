Паводковая ситуация в Атбасаре стабилизируется

В Атбасарском районе Акмолинской области, который пострадал от наводнений, активно продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Уровень воды в реке Жабай снизился с 5,5 до 5 метров, что свидетельствует о постепенном улучшении обстановки, сообщили в управлении внутренней политики.

По информации местного акимата, специалисты Атбасарского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля провели отбор проб воды из систем водоснабжения по улицам города с целью контроля качества питьевой воды, предоставляемой населению в период паводка. Как предварительно заверили специалисты Атбасарского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля поводов к боязни использования воды нет и сами результаты экспертизы будут обнародованы в ближайшее время.

Фото: УПВ Акмолинской области

Параллельно ведется восстановление поврежденных уличных дорог города Атбасар, а также проводится откачка воды из подтопленных дворов.

Фото: УПВ Акмолинской области

Также пострадавшие жители продолжают подавать заявления о получении помощи и компенсации ущерба, возникшего в результате паводка.

К слову, 11 апреля текущего года акимом Атбасарского района Аманбеком Калжановым было объявлено ЧС местного масштаба. 12 апреля в районе была создана Комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим вследствие ЧС.