Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Паводковая ситуация в Атбасаре стабилизируется

Атбасар, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 12:48 Фото: УВП Акмолинской области
В Атбасарском районе Акмолинской области, который пострадал от наводнений, активно продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Уровень воды в реке Жабай снизился с 5,5 до 5 метров, что свидетельствует о постепенном улучшении обстановки, сообщили в управлении внутренней политики.

По информации местного акимата, специалисты Атбасарского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля провели отбор проб воды из систем водоснабжения по улицам города с целью контроля качества питьевой воды, предоставляемой населению в период паводка. Как предварительно заверили специалисты Атбасарского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля поводов к боязни использования воды нет и сами результаты экспертизы будут обнародованы в ближайшее время.

проба воды, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 12:48

Фото: УПВ Акмолинской области

Параллельно ведется восстановление поврежденных уличных дорог города Атбасар, а также проводится откачка воды из подтопленных дворов.

Атбасар, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 12:48

Фото: УПВ Акмолинской области

Также пострадавшие жители продолжают подавать заявления о получении помощи и компенсации ущерба, возникшего в результате паводка.

К слову, 11 апреля текущего года акимом Атбасарского района Аманбеком Калжановым было объявлено ЧС местного масштаба. 12 апреля в районе была создана Комиссия по оценке и возмещению материального ущерба пострадавшим вследствие ЧС.

Читайте также

Антикор
Мошенники рассылают сообщения от имени Антикора
Айсулу Омарова
Акмолинская область Атбасар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
Судмедэксперт по делу Бишимбаева выступил с заявлением
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
В Костанайской области нашли плюсы от рекордного паводка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: