Премьер проверил паводковую ситуацию в Восточно-Казахстанской области

Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов посетил Восточно-Казахстанскую область, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Правительства, премьер совершил облет горной местности нескольких районов области – Глубоковского и Алтай, ознакомился с ситуацией на паводкоопасных участках в поймах рек, а также заслушал доклад акима региона о проводимых противопаводковых мероприятиях.

"На большей части территории Восточно-Казахстанской области обстановка остается стабильной. Вместе с тем, в зоне риска 5 районов, где в конце зимы выпало большое количество снега: Маркакольский, Катон-Карагайский, Глубоковский, Улкен Нарын и Алтай. Уровни воды в реках пока ниже критических отметок – ледоход только начался, а на водоемах горных территорий наблюдается ослабление ледяного покрова. Однако, согласно прогнозам, в области действует штормовое предупреждение, ожидается резкое потепление до +19°C – к середине апреля в регионе риски паводков увеличиваются", – говорится в сообщении.

На месте Олжасу Бектенову доложили о принимаемых мерах по недопущению подтоплений. Согласно плану инженерных работ, в прошлом году на 27 участках была проведена очистка русел рек и каналов, укреплены плотины, построены водопропускные сооружения. В настоящее время совершено 96 спусков лавин, а также организованы профилактические взрывные работы для недопущения заторов на реках. Только в феврале-марте текущего года в области было очищено 72 канала протяженностью 135 км, 448 арыков протяженностью 376 км, обследованы и подготовлены к пропуску большой воды 447 мостов, 3 696 водопропускных труб на автомагистралях и 90 на железных дорогах, вывезено 370 тыс. куб. м снега. Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на объем проведенных мероприятий, темпы работы сбавлять нельзя.

"Ситуация, которая сейчас сложилась в регионах нашей страны, в том числе в Восточно-Казахстанской области, требует от нас ежечасного контроля. Территория области покрыта снегом еще на 70%, а запас воды в снежном покрове превышает норму в два раза. Это говорит о том, что риски сохраняются. Как отметил глава государства, необходимо формировать сценарии развития ситуации в паводковый период. Сейчас нам нужно усилить меры по предупреждению паводка с учетом имеющихся прогнозов. Со стороны Правительства вся необходимая помощь в проведении соответствующих работ будет оказана", — отметил Олжас Бектенов.

По информации пресс-службы Правительства, сегодня из 344 населенных пунктов в области семь остаются под угрозой паводка, там проживают свыше одной тысячи человек. Ведется регулярный мониторинг ситуации: для этих целей задействованы беспилотники. На фоне сложившейся обстановки и проведения противопаводковых работ в области запущена акция "Рука помощи" по очистке дворов одиноких и пожилых людей. Изначально к участию привлекли сотрудников служб. Позже к благотворительному мероприятию подключился бизнес, молодежные организации и волонтеры. Силами неравнодушных граждан от снега очищено свыше 400 дворов.

Фото: primeminister.kz

В регионе действует режим повышенной готовности, работает областной оперативный штаб по ликвидации ЧС. На случай осложнения ситуации сформирована группировка сил в составе 1 118 человек, 315 единиц техники, заготовлены свыше 6 тыс. тонн инертных материалов, 468 тонн ГСМ, 43 тыс. единиц мешкотары.

Премьер-министр также осмотрел Усть-Каменогорскую и Бухтарминскую ГЭС. Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. На плотинах превентивно снижают уровень воды. В регионе расположено крупнейшее в Казахстане Бухтарминское водохранилище. В настоящее время оно позволяет принять сток рек в объеме еще 20 куб. км. По прогнозным данным, в предстоящие 3 месяца ожидается прибытие до 15 куб. км воды.

По итогам глава правительства поручил принять все необходимые меры для недопущения ухудшения ситуации в регионе.

В Казахстане продолжается эвакуация граждан из населенных пунктов, которые остались под водой. О том, что известно о масштабных паводках, которые накрыли некоторые регионы страны, можно прочитать здесь.

