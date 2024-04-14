Более 150 единиц спецтехники отправили в ЗКО для борьбы с паводками

14 апреля в Западно-Казахстанскую область отправили специальную и инженерную технику для помощи в борьбе с паводками, сообщает Zakon.kz.

Совместно с местными исполнительными органами от Алматинской области собрано более 150 единиц техники среди которой погрузочная, инженерная, грузовая техника, водовозы и моторные лодки.

"Техника и личный состав ДЧС Алматинской области, области Жетысу и РОСО МЧС РК отправились на помощь в ЗКО. Напомним, что личный состав ДЧС Алматинской области проводят работу также в Атырауской области и в Абайской области". Пресс-служба МЧС РК





С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.

