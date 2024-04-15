Токаев прибыл в Армению
Как проинформировала 15 апреля Акорда, в государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи главы государства.
Фото: akorda.kz
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.
Фото: akorda.kz
После церемонии глава нашего государства и премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.
Президент Казахстана проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.