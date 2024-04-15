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Токаев прибыл в Армению

Токаев прибыл в Армению, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:31 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Ереван, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировала 15 апреля Акорда, в государственной резиденции Армении состоялась торжественная церемония встречи главы государства. 

Токаев прибыл в Армению, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:31

Фото: akorda.kz

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Армении Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян представили друг другу членов официальных делегаций.

Токаев прибыл в Армению, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 11:31

Фото: akorda.kz

После церемонии глава нашего государства и премьер-министр Армении прошли в зал переговоров.

Президент Казахстана проведет переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. По завершении программы визита глава государства вылетит из Еревана в одну из областей Казахстана, находящихся в зоне паводков.

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Пашинян Никол Токаев Касым-Жомарт Армения Ереван
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