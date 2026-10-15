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Политика

Токаев прибыл в Армению для участия в международном саммите

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 21:55 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ереван для участия в международном саммите. Об этом 15 октября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

По их данным, глава государства посетит саммит лидеров по биоразнообразию в рамках COP17 по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретили официальные лица правительства Республики Армения.

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 21:55

Фото: akorda.kz

Ранее президент Казахстана встретился с эмиром Катара.

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