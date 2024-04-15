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Конкурс "Лучший арт-объект из мусора" пройдет в рамках кампании "Алматы – наш общий дом"

Конкурс Лучший арт-объект из мусора, кампания Алматы – наш общий дом, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 12:10 Фото: freepik
Конкурс "Лучший арт-объект из мусора" состоится в Алматы с 12 по 30 апреля текущего года.

Цель проведения конкурса – привлечение внимания к проблемам загрязнения и раздельного сбора бытовых отходов, а также стимулирование населения к соблюдению порядка, чистоты и бережному отношению к городской среде.

К участию в конкурсе приглашаются жители города, художники, скульпторы, архитекторы, а также любители искусства, которые могут показать экологические проблемы сквозь призму творчества.

Для участия необходимо направить на электронный адрес ecology@almaty.gov.kz данные по списку:

  1. ФИО, контактные данные инициативного лица;
  2. Характеристика, описание арт-объекта, выдвигаемого на конкурс;
  3. Фотография арт-объекта;
  4. Используемые материалы (макулатура, стекло, пластик и т. д.).

Обязательным условием конкурса является согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Законом РК "О персональных данных" и публикацию информационных материалов об участниках конкурса в СМИ и социальных сетях.

Заявки принимаются до 26 апреля (включительно) текущего года. В случае возникновения дополнительных и интересующих вопросов просим обратиться по следующим контактным номерам: +7 (702) 066-22-55, +7 (775) 289-86-55, +7 (727) 390-41-07, +7 (727) 390-41-30. Звонки принимаются в будни и рабочее время с 9:00 до 18:00.

Для подведения итогов баллы суммируются по всем показателям (таблица прилагается). Список участников ранжируется в порядке убывания, т. е. "Лучший арт-объект из мусора" набирает максимальное количество баллов.

Призовой фонд для победителей конкурса (за счет спонсорских средств):

  • 1-е место – 1 млн тенге;
  • 2-е место – 500 тыс. тенге;
  • 3-е место – 300 тыс. тенге.
Конкурс "Лучший арт-объект из мусора" пройдет в рамках кампании "Алматы – наш общий дом", фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 12:10

Фото: Zakon.kz

Итоги конкурса будут определяться конкурсной комиссией с участием общественных представителей, деятелей искусства и представителей эко-сообществ.

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