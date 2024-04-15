Конкурс "Лучший арт-объект из мусора" пройдет в рамках кампании "Алматы – наш общий дом"

Конкурс "Лучший арт-объект из мусора" состоится в Алматы с 12 по 30 апреля текущего года.

Цель проведения конкурса – привлечение внимания к проблемам загрязнения и раздельного сбора бытовых отходов, а также стимулирование населения к соблюдению порядка, чистоты и бережному отношению к городской среде.

К участию в конкурсе приглашаются жители города, художники, скульпторы, архитекторы, а также любители искусства, которые могут показать экологические проблемы сквозь призму творчества.

Для участия необходимо направить на электронный адрес ecology@almaty.gov.kz данные по списку:

ФИО, контактные данные инициативного лица; Характеристика, описание арт-объекта, выдвигаемого на конкурс; Фотография арт-объекта; Используемые материалы (макулатура, стекло, пластик и т. д.).

Обязательным условием конкурса является согласие участника на обработку персональных данных в соответствии с Законом РК "О персональных данных" и публикацию информационных материалов об участниках конкурса в СМИ и социальных сетях.

Заявки принимаются до 26 апреля (включительно) текущего года. В случае возникновения дополнительных и интересующих вопросов просим обратиться по следующим контактным номерам: +7 (702) 066-22-55, +7 (775) 289-86-55, +7 (727) 390-41-07, +7 (727) 390-41-30. Звонки принимаются в будни и рабочее время с 9:00 до 18:00.

Для подведения итогов баллы суммируются по всем показателям (таблица прилагается). Список участников ранжируется в порядке убывания, т. е. "Лучший арт-объект из мусора" набирает максимальное количество баллов.

Призовой фонд для победителей конкурса (за счет спонсорских средств):

1-е место – 1 млн тенге;

2-е место – 500 тыс. тенге;

3-е место – 300 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Итоги конкурса будут определяться конкурсной комиссией с участием общественных представителей, деятелей искусства и представителей эко-сообществ.