Досаев назначил себе нового заместителя

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента РК заместителем акима города назначен Азамат Калдыбеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 июля 2024 года рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Азамат Калдыбеков родился 11 октября 1984 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Международное право", по программе "Болашак" получил степень магистра права в университете Дьюка (Северная Каролина, США), в Казахском национальном аграрном исследовательском университете получил ученую степень доктора философии (Phd).

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста районного суда №2 Бостандыкского района города Алматы.

В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО "Самрук-Казына", НАО "Госкорпорации "Правительство для граждан".

В 2018 году работал главным инспектором акима аппарата города Алматы. С июля 2018 года по март 2019 года занимал должность руководителя аппарата акима Жетысуского района города Алматы. С марта по октябрь 2019 года работал заместителем руководителя Управления земельных отношений города Алматы. До января 2020 года занимал должность заместителя руководителя Управления зеленой экономики города Алматы.

Вошел в первый Президентский молодежный кадровый резерв 2019 года.

С января 2020 года до нынешнего назначения работал акимом Алатауского района города Алматы.

Кроме того, сегодня, 1 июля стало известно, что руководителем управления предпринимательства и инвестиций города назначили Алишера Сатыбалдиева.