Назначен временный глава нового управления сейсмобезопасности в Алматы
О новом назначении 15 апреля 2024 года проинформировали в пресс-службе акимата Алматы.
"Распоряжением акима Ерболата Досаева на должность врио руководителя Управления сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы назначен Батырхан Сулейменов".Пресс-служба акимата Алматы
По данным ведомства, Батырхан Сулейменов родился в 1992 году в Атырауской области. Окончил Университет Кардифф Метрополитан Великобритании в 2015 году по специальности "менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 2014 году. В разные годы работал на руководящих должностях в коммерческих и государственных организациях. В 2017 году работал генеральным директором в строительной компании. С 2020 года – заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики города Алматы вплоть до нынешнего назначения.
О создании нового управления стало известно 12 апреля 2024 года.
Тогда отмечалось:
"Функции аппарата акима Алматы в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации, обеспечения территориальной обороны города, выполнения мероприятий в сфере гражданской защиты, по вопросам обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, организации работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, противодействия коррупции, религиозному экстремизму и терроризму переданы вновь созданному коммунальному государственному учреждению "Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки Алматы".
Также создано Управление развития общественных пространств города Алматы.