Названы регионы, где ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни

Пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова 15 апреля 2024 года в ходе брифинга озвучила, в каких регионах ожидается подъем уровня воды в ближайшие дни, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представитель РГП "Казгидромет" сообщила, что с прохождением атмосферных фронтов на большой части Казахстана сохраняется дождливая погода.

"В горных районах юго-востока и юга ожидается сильный дождь. На севере страны в ночные часы прогнозирует осадки – дождь с переходом в снег. По республике – грозы, туманы и усиление ветра. На юге страны – шквал", – продолжила Алина Исмагулова.

По ее данным, также сохраняются гидрологические штурмовые предупреждения по четырем областям.

"Это Алматинская область по сходу снежных лавин до 16 апреля. Штормовое предупреждение по Абайской и Восточно-Казахстанской областям, где ожидается формирование талого и склонного стока и дальнейший подъем уровня воды на реках. В Костанайской области – до 17 апреля угроза повышения воды на реках севера и северо-востока области. А также в Жамбылской области по 16 апреля в горных и предгорных районах области ожидается формирования склонного стока и подъем уровня воды на реках", – озвучила Алина Исмагулова.

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