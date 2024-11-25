Уровень воды поднялся в реке Бухтарма из-за зажора льда
Фото: unsplash
25 ноября в 16:50 в селе Лесная Пристань районе Алтай в связи с установлением зажора льда зафиксировано повышение уровня воды в реке Бухтарма, сообщает Zakon.kz.
"Уровень воды на 8:00 – 310 см; 12:00 – 350 см; на 16:00 – 430 см. Критический уровень воды 530 см. Это ежегодное сезонное явление при становлении льда. На место проводит мониторинг УЧС района, силы и средства в готовности", – сообщили в областном оперативном штабе ВКО.
Ситуация находится на контроле местного акимата и ДЧС. Все службы готовы на случай большого подъема воды, хотя при наличии двухметровой дамбы опасность подтопления маловероятна.
Специалисты ведут постоянный мониторинг уровня воды. Высота дамбы относительно критического уровня выше на 2 метра. Это проведенные привентивные мероприятия по предотвращению паводковых явлении на этих участках. С учетом того, что в горах минусовая температура, дополнительного притока воды не ожидается.
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